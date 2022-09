Obedece y calla

Por: Guillermo Luján Peña

Es increíble cómo los lacayos del presidente sólo obedecen y callan ante las órdenes de su amo, a sabiendas de que están violando la Constitución de la República, prefieren obedecer, antes que respetar nuestras máximas leyes.

Olga Sánchez Cordero, actual senadora, que fue ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tragándose un gran sapo no sólo aprobó el decreto que mandó el presidente, sino que lo impulsó lo mejor que pudo, con tal de obedecer al amo, sabiendo que es violar la Constitución, el pasar la Guardia Nacional al Ejército, por ser ésta una institución armada de carácter civil, aunque no lo ha sido en los hechos, pero constitucionalmente así fue creada y ahora se integra a las órdenes de la Secretaría de la Defensa Nacional, que es una institución para salvaguardar la patria de los enemigos externos o ayudar en los hechos catastróficos de la naturaleza como inundaciones, temblores, etc.

Es decir que ahora la Guardia Nacional seguirá en las calles, como lo establece la reforma constitucional que mandó el presidente hace casi cuatro años, para apoyo a las policías de los gobiernos locales, sean éstas estatales o municipales, pero bajo las órdenes del Ejército, es decir que el Ejército sale a las calles, a pesar de tanto que el actual presidente criticó al expresidente Felipe Calderón Hinojosa y juró que él regresaría al cuartel al Ejército, a donde pertenece.

La aprobación del decreto violatorio de la Constitución establece que tendrá una vigencia hasta el año 2018, es decir hasta después de la elección presidencial del 2024, de tal manera que lo que podemos esperar es que el sacar a las fuerzas armadas a la calle es para sostener una dictadura de facto que ya ha sido declarada mediante este decreto. El Ejército en las calles servirá para atemorizar a la población para que no vayan a intentar tumbar al iluminado que se siente Mesías.

La pregunta es si el presidente piensa dejar como heredero al trono a un militar, ya que no sólo ha empoderado al Ejército con esta clase de decretos, sino dándoles todo el poder económico también, al darles la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Angeles, AIFA, que de internacional no tiene nada, si ni tan siquiera los vuelos locales se quieren ir para allá, pero les dio toda la manga ancha de dinero que quisieron, sin tener que rendir cuentas a nadie. Lo mismo ha sido con el Tren Maya, que no terminan y será un tren que no va a ninguna parte. Igual con la refinería Dos Bocas, que no refina nada, sólo se inunda. También les dio el manejo de todas las aduanas, marítimas, terrestres o aéreas, por donde pueden entrar todas las armas que se requieren para sus socios o pueda salir también sus productos, sin que nadie diga nada.

¿Dónde quedarían sus corcholatas? Como Marcelo Ebrad, que curiosamente viene a Ciudad Juárez muy seguido a anunciar inversiones que no son de su incumbencia, Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López, secretario de Gobernación y tabasqueño, gran amigo del presidente o el despreciado por el presidente, Ricardo Monreal.

¿Seguirán callando y obedeciendo, como buenos y mansos (¿ o mensos?) corderos a su amo?