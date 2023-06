Obispos artesanos de la paz

Por: Luis D. Vega





En medio de la violencia y muerte, sean artesanos de la Paz en México pidió el Papa Francisco. Si pudiéramos resumir en unas cuantas frases el mensaje papal a 120 obispos mexicanos, durante 6 horas de reunión, en tres sesiones de trabajo, estos serían las más relevantes:

-Sean verdaderos artesanos y arquitectos de la Paz en México.

-Ustedes son pastores, no dejen de ser pastores en esta realidad que está viviendo México.

-No son políticos, no son gobernantes, no está en sus manos resolver este tipo de problemas.

-Compórtense en esa compleja realidad como pastores que acompañan al pueblo de Dios





El Papa Francisco sabe que no existe una relación formal del gobierno de López Obrador con la Iglesia Católica y con los obispos mexicanos, por eso propuesto en las pláticas 3 directrices:

1.- Hay que seguir buscando el diálogo respetuosamente y proponiendo alternativas que contribuyan a la paz y reconciliación.

2.- Deben estar cerca de los actores políticos y sociales para construir la Paz en México.

3.-La Iglesia Católica debe incrementar la presencia en la sociedad, caminar cerca de los más pobres y desamparados.

El Papa Francisco, como ningún otro líder religioso en el mundo, tiene tomado el pulso político y social a Mexico.





El líder de los católicos conoce los detalles de la crisis humanitaria de los migrantes, del asesinato de decenas de miles de mexicanos por la violencia, la desigualdad, el narcotráfico y del proceso político de las corcholatas de Morena.

Desde el 28 de abril y hasta el viernes pasado (23 de junio), 120 obispos mexicanos hablaron al Papa, durante la visita Ad Limina Apostolorum, de la cultura de la violencia y muerte que prevalece en el que se realiza la evangelización en México.

Las 19 arquidiócesis y 72 diócesis enviaron desde hace varios meses a los dicasterios vaticanos (secretarías de Estado) un informe pormenorizado de lo que es México.

Muchos católicos esperan un pronunciamiento fuerte del Papa sobre los problemas planteados por los obispos, pero Francisco no quiso polarizar el mensaje.

Aconsejo a los obispos tener "cuatro cercanías": con Dios, con los otros obispos, con los sacerdotes y con el pueblo.

El secretario de la Conferencia Episcopal Mexicana (CEM) y obispo de Cuernavaca, Ramón Castro, al terminar la reunión con el Papa Francisco durante el encuentro el viernes pasado comentó:

El tema de la violencia estuvo presente en el diálogo con el Santo Padre. Conoce las circunstancias de violencia tan tremenda que vivimos en México, por ellos nos conminó a los obispos a ser arquitectos y artesanos de la paz.

Presentamos el Proyecto Global de Pastoral (PGP) de la CEM que tiene como eje transversal número uno, la paz y como a partir del asesinato de los dos sacerdotes jesuitas, en comunión con los religiosos, la provincia jesuita y la Conferencia Episcopal, hemos ido trabajando los diálogos por la paz, los conversatorios por la paz, los foros por la paz y dijimos al Papa que en septiembre tenemos el Congreso Nacional por la Paz, en Puebla, en la Universidad Iberoamérica.

En la reunión con el Papa se habló de cómo 3000 migrantes por día llegan a la frontera sur, intentando cruzar la frontera mexicana y caminar a Estados Unidos y que por eso trabajarán con los obispos de Estados Unidos y Canadá para cuidarlos, acompañarlos y ayudar a que lleguen sanos y salvos a su destino. Explicó que van a hacer, entre ciudad y ciudad, entre las parroquias y con la ayuda de catequistas y agentes de pastoral, cinturones de seguridad para que no sean secuestrados, vayan seguros, tengan comida y descanso en el camino los hermanos migrantes.