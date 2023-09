Obsesiones

La palabra obsesión es fuerte y a pocos les gusta adjudicársela a sí mismos, pero es un hecho que la obsesión por algo o por alguien nos atrapa y para negarla le ponemos a esa situación emocional otros muchos nombres excepto el de obsesión.

La obsesión nace de un cúmulo de pensamientos que se convierten en creencias, y toda la información que recibimos desde niños y la que se va adoptando hace una receta mental que lleva a la determinación o degenera en la obsesión.

La obsesión de comer sano puede limitar a vivir experiencias individuales o grupales de sabor, relajación y alegría ¡Tener algo que comer es un privilegio! Pero cuando se espulga el platillo para ver que tiene y que no, que hace “bien” y que hace “daño” nace la obsesión cuando no se permite que nada ajeno a lo que ya escogí como mi dieta “sana” entre a mi boca y mucho menos a mi flujo sanguíneo.

En una caminata de varios días por la sierra de Chihuahua, la comida escaseó porque el camino se alargó, así que el guía, al llegar a un pueblo consiguió que una señora nos cocinara frijoles y tortillas de maíz. Traíamos mucha hambre así que yo agradecida me senté a esperar el platillo, momento ensombrecido por el asco que le daba a un integrante del grupo comer en aquel humilde escenario. Yo me persigné agradecí las viandas y supe que éstas solo me traerían energía. Pero imaginen comer pensando que nos hará daño ¡Pues claro que sucederá! Pues el pensamiento obsesivo es poderosísimo. Mi papá a veces tomaba peptobismol después de una comida que él consideraba le iba a provocar indigestión ¡No esperaba la indigestión! Por si las dudas, la evitaba jajaja.

Hoy existe más que nunca una obsesión por el físico, la imagen se ha distorsionado al grado de ver más defectos que bondades en el cuerpo, los estereotipos que maneja la moda se siguen a costa de todo, como si uniformarse con atributos de volumen o succión diera la forma “ideal”. Hay una obsesión por estandarizar la belleza, dejando de lado la riqueza de esa individualidad que nos caracteriza y nos pertenece solo a cada cual. Una obsesión que nos lleva a rechazarnos a nosotros mismos.

Obsesión por el celular. No dudo que en un futuro se invente uno que vaya pegado al cuerpo. Cuando estoy en lugares públicos me llama la atención ver a grupos “conviviendo” sin mirarse, un alejamiento que se ve acompañado, pero que denota la distancia más absurda y profunda. El no ver a las otras personas en los “encuentros” ha generado una inseguridad ante contacto visual, un pretexto de estoy en mi mundo y el no voltearte a ver es “normal” una privacidad privada de la riqueza presente de humanos de carne y hueso y lugares que acogen la corporalidad propia y ajena del espacio que se pisa. Ya muchas personas ni saludan, el celular les evita ese encuentro visual de segundos que trae el gran mensaje de aquí estoy, esa mirada muchas veces fugaz que denota alegría, tristeza, preocupación, ansia de platicar, etc. Te siento, pero no te observo y si no te miro no puedo descifrar ese espejo que eres y me enseña lo que no veo de mí. Al no ver a los demás no nos vemos a nosotros mismos, cada persona que se cruza en nuestro camino es mensajero y sin intercambiar una sola palabra se desenvuelven mensajes desde la simple vista.

Y ¡Cuidado! La obsesión de lo que no quiero o rechazo trae más de lo mismo.

¿Cuáles son nuestras obsesiones? ¿Podemos disfrutar de la vida plenamente en la obsesión? ¿Qué daño nos está haciendo una obsesión?

ROBERTA CORTAZAR B.