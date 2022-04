Ocho años de soledad y olvido

“Por muchos años de soledad que nos contase, no hay soledad posible con su literatura”

El 17 de abril del 2014 murió en la Ciudad de México, a los 87 años de edad, Gabriel García Márquez, han pasado ocho años, y poco fue recordado por su reciente aniversario luctuoso, tanto por el gobierno como por la prensa. Escritor y periodista colombiano, Premio Nobel de Literatura; militante de los derechos humanos y de la libertad de información; sus obras más notables: “Crónica de una muerte anunciada”, “El coronel no tiene quién le escriba”, “Relato de un náufrago”, “El amor en los tiempos del cólera”, esta última mi favorita después de “Cien años de soledad”, publicada en el año 1967.

Mi primer encuentro con el clásico de la literatura universal “Cien años de soledad” fue en el Bachilleres; lo tenía que leer, sí o sí para pasar la materia de Literatura; no les voy a negar, de inicio me parecieron demasiados personajes; no me concentraba y me regresé tres veces a releer lo poco que había logrado avanzar, hasta que empecé a “destripar” la historia.

Es fácil perderse entre tantos Aurelianos y Arcadios; pero una vez que le tomé el gusto, contaba las horas para llegar a casa después de clases, ya que, una vez pasada la hora de la comida, era el momento de perderme entre las páginas de mi libro.

Reí, sufrí y sentí la soledad de los personajes. “Máxima figura del realismo mágico”, así solían describir a García Márquez; y así creo que fue mi experiencia, cuando disfruté con peculiar gozo las últimas páginas de esta gran obra viví algo mágico y surrealista.

He perdido la cuenta de las veces que lo he leído, de lo que sí estoy segura es que en cada una de esas veces descubro algo nuevo.

Mario Vargas Llosa decía que la realidad ficticia que describe “Cien años de soledad” es total en relación a las etapas anteriores de la realidad ficticia, que esta novela recupera, enlaza y reordena en relación a sí misma; puesto que es la historia completa de un mundo desde su origen hasta su desaparición. Completa, quiere decir que abarca todos los planos o niveles en que la vida de este mundo transcurre.

“Cien años de soledad” es autosuficiente porque agota un mundo. La realidad que describe tiene principio y fin, y al relatar esa historia completa la ficción abraza toda la anchura de ese mundo, todos los planos o niveles en los cuales esa historia sucede.

Si usted no ha leído este clásico de la literatura universal, le doy algunas razones para que la lea o para volver a su lectura: es una obra que no puede dejar de leer en su vida; la magia de sus personajes lo atrapará por la complejidad de sus relaciones; los personajes pasan de la ficción a la realidad mientras usted lee; cabe la posibilidad de establecer momentos históricos de la evolución de América Latina explicando nuestra realidad; y estoy segura que usted pondrá muchas más razones cuando lea esta gran obra, del novelista más célebre de América Latina: Gabriel García Márquez.