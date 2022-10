¡Octubre de terror!  ¡Thriller!

Por: Román Rivas Hong





¡Oh!, ¿y ahora quién podrá defendernos? Pues yo creo que ni el Chapulín Colorado podrá hacerlo, y menos tratándose de disputas en contra de la economía más poderosa del planeta, pero más aún, debido a los cambios que se están dando en el entorno del gobierno federal. El mes de octubre fue de intensos cambios en el Gabinete y sus repercusiones pudieran tener muchas aristas. La avalancha de cambios inició con la renuncia el pasado 6 de octubre de la ahora exsecretaria de Economía, Tatiana Clouthier, quien dejó el cargo justo cuando México enfrenta una de las más importantes disputas desde que se firmó el actual Tratado de Libre Comercio y en su lugar entró al relevo la ahora exsecretaria del Sistema de Administración Tributaria, Raquel Buenrostro. Pasados apenas algunos días desde su nombramiento, la nueva titular de Economía hace que la hasta entonces subsecretaria, la Dra. Luz María de la Mora, renuncie a su cargo y con ello México perdió a las dos funcionarias con mayor conocimiento, experiencia y tablas para resolver la disputa en el tema de energía sin poner en riesgo la relación comercial con nuestro principal socio: los Estados Unidos. Por si fuera poco, los cambios hacia el interior de la Secretaría de Economía continuaron y si combinamos esto con la salida de Horacio Duarte, de la Agencia Nacional de Aduanas, se genera un mensaje de muchísima incertidumbre para la industria manufacturera de exportación y para todo el sector de exportación en lo general, ya que los cambios se leen como un endurecimiento en las políticas de comercio exterior independientemente de los acuerdos ya firmados dentro del T-MEC. La exsecretaria Clouthier salió del Gobierno en medio de grandes tensiones con los Estados Unidos como consecuencia de la política energética aplicada por la actual administración y, para cubrir la vacante, el presidente mexicano recurrió a una funcionaria que por todos los medios ha enfrentado a múltiples empresas, desde Pymes hasta grandes empresas, para obligarlas a pagar impuestos y con ello, financiar la política de bienestar del Gobierno, que cuesta más de 500 mil millones de pesos al año; apenas asumió la señora Buenrostro en el cargo e inmediatamente después la purga inició en la dependencia. El 14 de octubre, en medio de todos estos cambios, y en la antesala de que se cumpliesen los 75 días de la solicitud de los Estados Unidos, el presidente comentó que el país vecino “desistió de ir a panel por diferencias con México en materia energética en el T-MEC”, a lo cual la Oficina del Representante Comercial Estadounidense (USTR) respondió enfáticamente apenas un día después que “la posibilidad de que EU solicite panel de arbitraje para resolver disputa en torno a política energética de México sigue abierta”. Y para culminar el mes del terror, digo… por Halloween, el presidente de México junto con los titulares de Sener, Semarnat, Semar y SER (artillería pesada) se reunieron en Hermosillo con el enviado especial para el clima de los EU, John Kerry, en donde acuerdan reducir 98% las emisiones de Pemex. La idea original era que el enviado especial, Kerry, visitara el municipio sonorense de Puerto Peñasco, donde la CFE construirá una planta solar, pero “por cuestiones de logística” la reunión se cambió a Hermosillo. Mi pregunta es: ¿Se necesita un acuerdo sobre otro acuerdo para tener cumplimiento en algo que la humanidad clama a gritos debido a los efectos del calentamiento global?

Bajo el Acuerdo de París de Naciones Unidas de 2016, México se había comprometido a una reducción incondicional de 22% de gases de efecto invernadero para 2030. La nación también se había comprometido a una reducción condicionada de 36% de gases de efecto invernadero para 2030. ¿Era necesario un nuevo “acuerdo”? ¿O será porque el anterior “no vale” porque se firmó en el período “neoliberal”? No lo sé, pero lo que sí es un hecho es que en esta nueva visita de los Estados Unidos a México se demuestra una vez más el descontento del vecino país con respecto a la posición de los dirigentes mexicanos (ojo, no me refiero esta vez a México, ya que la nación somos todos) en el tema de energía. Al mismo tiempo que esto sucede, se están perdiendo muchas inversiones que pudieran llegar a nuestro país, en donde países como Costa Rica y otros países centroamericanos (y no el sureste mexicano) las están capitalizando debido a la rigidez y/o desinterés del actual gobierno en cumplir con los acuerdos. Una nueva ola de “reshoring” está también en puerta con la escasez de gas que se estará presentando en Europa a partir de este invierno como consecuencia de la guerra entre Rusia y Ucrania, y en esa nueva ola, el sureste mexicano, que tanto quiere el presidente desarrollar, podría ser una de las zonas más beneficiadas, pero esto no ocurrirá, si seguimos con políticas y posturas de terror con respecto a la inversión y los acuerdos. Si no cambiamos, y a estas alturas ya no sé cuál será la siguiente canción de Chico Ché que podría salir en la mañanera… ¿Será la de “La Mata de Mota”? o quizá poco a poco nos hagan bailar como “Juana la Cubana”, bueno, ya la estamos medio bailando, nada más espero que no termine la canción con la risa malévola de la canción “Thriller” de Michael Jackson.