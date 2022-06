Ocupamos 4º lugar mundial en crimen organizado

Hay varios indicadores que nos colocan en el plano internacional cómo vamos perdiendo espacios en competitividad e inversión, incluso en generación de una economía que pueda hacerle frente a la inflación que padecemos actualmente en el mundo.

Nuestro país ha estado dentro de las 12 mejores economías del mundo hace apenas unos años, pero venimos descendiendo desde 2019 según la información de la OCDE; hay diversos factores que no tiene el Gobierno explicación no sólo en materia económica, también en diversas áreas como lo relacionado con la educación, salud, inversión, desarrollo, campo, combate a la pobreza, niñez, juventud, turismo, y muchos más, pero sobre todo en materia de seguridad.

Podemos señalar cada tema con los diversos indicadores y análisis para valorar con objetividad, sin embargo no hay peor escenario para un país cuando se señala por el Índice Global de Crimen Organizado como el cuarto país como mayor presencia de ello, sólo por debajo de países como El Congo, Colombia y Myanmar, el estudio realizado en 193 países en el mundo, ¿por qué esto es tan delicado?, porque podrán haber políticas públicas y estrategias para enderezar la economía o cualquier rubro en el que andamos mal como país, pero hay temas que no tienen retorno y uno es este, el de mayor presencia de grupos delictivos.

En Estados Unidos señalan que el crimen controla entre el 30 y 35% del territorio en nuestro país.

¿Cómo operan estos grupos?, lo más delicado es que van acaparando espacios en diversas actividades productivas, económicas, incluso dentro del servicio público, porque se irá haciendo normal el que intervengan en los procesos electorales, ya sea con recurso en las campañas o directamente impulsando personajes vinculados con bandas delincuenciales.

Este es un esquema de perder perder, perdemos lo más valioso que es el futuro de una nación, el futuro de nuestros jóvenes, niños y niñas, el futuro de nuestros hijos e hijas, qué opción les daremos a ellos, me pregunto, por esto se vuelve altamente relevante este indicador, he estado analizando lo que vamos descendiendo de forma tan acelerada en diversos temas y con ello se va perdiendo capacidad de mejorar las condiciones de vida de las personas, se reducen oportunidades, pero cuando observo lo que está sucediendo en materia de impunidad, corrupción y crimen organizado, es lo que será desastroso para lograr tener el país que soñamos.

Este es el enorme reto de todos los gobiernos, independientemente de colores, es el reto de los padres de familia, maestros, jóvenes, sociedad en general, porque debemos primero tomar conciencia de la gravedad del problema, no podemos normalizarlo, pensar que para no meternos en problemas dejar que sigan avanzando y arrebatando el futuro de nuestros jóvenes o, peor aún, no involucrarnos en la participación activa que hoy amerita nuestra presencia desde lo más cercano que son nuestras familias, en los comités vecinales, en la escuela, debemos tomar alta conciencia de participación y exigir que los gobiernos impulsen políticas públicas en materia preventiva, aún estamos a tiempo, no dejemos que nos arrebaten lo más sagrado que tenemos, que es nuestra libertad, los gobiernos tienen mayor responsabilidad, por ello señalo fuertemente al gobierno federal que con su estrategia fallida de abrazos no balazos le ha abierto de par en par la puerta a los criminales, es tiempo de exigirle al gobierno que haga la parte que le toca, que recupere la paz y la tranquilidad que vamos perdiendo cada vez más.

¿Cifras?, 120,500 homicidios dolosos en lo que va del sexenio, ya rebasó al de Felipe Calderón y está equiparando al de Peña Nieto, los 114 mil elementos de la Guardia Nacional sólo 23 mil son de esta corporación, lo demás deriva de las fuerzas de la Marina y del Ejército, la eliminación del Fortaseg le restra operatividad a los municipios, los feminicidios y la desaparición de personas se eleva todos los días, asesinato de periodistas, etc.

No debemos tener miedo, debemos actuar para exigir que el Gobierno lo resuelva, su principal tarea es resguardar el orden y la paz social, tienen al país de cabeza y hoy deben darle la cara a los mexicanos, ya basta.





Ing.Rocío Reza Gallegos

Diputada Federal

Correo. rocioreza@gmail.com

Redes sociales @soyrocioreza