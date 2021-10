Por: Mario Ramírez

La portada de la película The Social Network dice “No haces 500 millones de amigos sin hacerte de unos cuantos enemigos”, y cuánta razón hay en esa frase. Es común que lo más amado sea también lo más odiado, lo más señalado y criticado por estar en el foco de atención. El deporte no sólo no es la excepción, sino que puede que hasta haya sido el origen de este fenómeno, pues por tratarse de un tema de equipos y bandos, el odio siempre anda rondando por ahí. Y es que los deportes de conjunto se manejan muy diferente a los individuales, estos cuentan con una esencia infinita, han estado aquí por décadas y seguirán estando aquí quizá por siglos.





El futbol es el deporte más visto y querido del mundo, y mientras mucha gente desinformada alega que el motivo de que sea el número uno es porque es el más transmitido por las televisoras, hay que ver detrás de eso. ¿Por qué es el más transmitido? Porque es el más conocido, ¿Por qué es el más conocido? Porque es el más practicado, ¿Por qué es el más practicado? Porque es el que menos necesita para ser jugado, basta con una pelota y un par de piedras para armar una “cascarita”, y en las zonas más humildes ni siquiera hace falta exactamente un balón, y si a eso le sumamos que es el deporte con la temporada más larga con prácticamente 11 meses al año, comparándose con las temporadas de otras disciplinas que van de 5 a 8 meses, hasta sonaría ilógico que no fuera el más transmitido.





El futbol ha desarrollado una cultura de odio contra sí, pareciera obligatorio que si tu deporte favorito no es el futbol debes odiarlo. Olas de comentarios en redes sociales aparecieron durante los pasados Juegos Olímpicos, enalteciendo otros deportes y haciendo menos al balompié, pareciera que tuviéramos que pedir perdón por no tener en la infancia acceso a una alberca olímpica, a un arco deportivo profesional o a clases de equitación. Si eres de esos haters que menosprecian al futbol, te invitamos a abrir un poquito los ojos, atrévete a averiguar por qué es el deporte más amado del mundo, lo cual se puede responder con una sola palabra: Alcance. El alcance del futbol es impresionante, y para dimensionar un poco, se pueden analizar los seguidores en instagram, la red social dominante de la actualidad.





El equipo de beisbol con más seguidores son los Yankees de Nueva York con 2.8 millones, el más seguido de la NFL son los Patriotas de Nueva Inglaterra con 4.3 millones, subiendo un poco más está la escuadra de NBA más seguida, los Warriors de Golden State con 19.1 millones, y luego está el club de futbol más seguido del mundo: Real Madrid… 104 millones, y a eso podríamos agregarle que el la persona con más seguidores en todo instagram es un futbolista, Cristiano Ronaldo con 352 millones y cuyo nombre probablemente sea conocido hasta en el rincón más maltratado de la pobreza africana.





Estamos muy lejos de ser el juego perfecto, los aficionados al futbol somos los primeros en reconocer los errores de nuestro deporte, continuamente alzamos la voz cada vez que algo nos parece incorrecto y ojalá tuviéramos que hacerlo menos seguido. Así que si odias al futbol o simplemente no te gusta, eres bienvenido a experimentar, eres bienvenido a conocer, créenos que no es casualidad tanto alcance, tanto impacto y tanta belleza, eres bienvenido a probar las mieles más dulces… en el mundo deportivo.





Mario Ramírez @LaFutboliza