Oh Madre Querida, Oh Madre Adorada…

A ti madrecita, te vengo a cantar, ¡así es!, llegó el día, en medio de esta marea electoral, celebramos nuevamente el diez de mayo, que para los mexicanos es una fiesta muy importante, ya que en el aspecto económico representa una derrama importante, porque los mexicanos invierten buena cantidad de recursos en dedicarle un regalo a su progenitora.

El papel de la mujer como madre en la sociedad mexicana comúnmente se traduce en el de una mujer que desarrolla la maternidad enfrentando la necesidad de trabajar ya sea para mantener a los hijos sola o para en conjunto con su pareja solventar los gastos de la familia que se atrevió a formar adicionado con el trabajo del hogar.

La maternidad es una tarea muy retadora, y cada vez menos mujeres están dispuestas a transitarla, según datos del INEGI al cuarto trimestre de 2022, en México la población de mujeres es de 56 millones de mujeres de 12 años y más, de ellas 67% es decir 38% eran madres, el 11% de esta población pertenece a las madres solteras, y de las madres solteras siete de cada 10 eran económicamente activas.

Los tiempos que vivimos conllevan contrastes culturales que han ido cambiando la forma en que se educaba a los seres humanos, ahora las mujeres exigen mucha más participación en los ámbitos públicos lo cual va obligando a los varones a incorporarse a la labor de la educación de los hijos, no en todas las familias existe la figura paterna, lo que en ocasiones hace que los niños no tengan alguien que esté a cargo de su cuidado dado que la mamá tiene que trabajar para mantenerlos, esto provoca diferentes situaciones que pueden caer incluso en abandono o muerte de los menores, o como resultado la formación de humanos que no van a posicionarse como factores de desarrollo social, sino como personas que se adhieran a actividades ilícitas.

Definitivamente el papel de la mujer en las sociedades es fundamental, y cuando decide o le “toca” ser madre pues adquiere todavía más importancia, aunque no se le reconozca o se le apoye para el desarrollo de este trabajo.

Actualmente las madres en nuestro país, se han incorporado al triste trabajo de encontrar a sus hijos, ya que el gobierno está rebasado y no tiene la capacidad, y en algunas ocasiones la vocación de hacerlo, las madres buscadoras han aparecido en ausencia de alguien que dé respuesta a la pregunta ¿Dónde está mi hijo o mi hija? , así estos grupos han aparecido por todo el país, cada estado de la república cuenta con una o más organizaciones que buscan desaparecidos, y no es exclusivo de México, esto se extiende por toda Latinoamérica, haciendo latente la triste situación de violencia que se vive en todo el mundo, o en algunas zonas del globo, muy marcadamente.

Es pues que si Ud., tiene la fortuna de ser hijo o hija y tiene todavía a su mamá cerca, pues aproveche y abrácela fuerte, fuerte, y si Ud. es madre y tiene la fortuna de tener a sus hijos, abrácelos fuerte, fuerte, porque tristemente hay muchos que no se tienen los unos a los otros para poder tan siquiera, tomar el teléfono y desearse felicidades y agradecer todo lo que algunas madres han hecho para sacarlos adelante.

Feliz Día de las Madres y a las que son madres, les deseo que la Fuerza las acompañe en este largo camino de educar seres humanos y sobretodo en medio de este contexto tan complejo que nos expone la actualidad. Hasta la próxima. AECH.

Doctora en Responsabilidad Social. Reportera en Radio Universidad

maruiza@uach.mx