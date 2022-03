Once principios de la propaganda (1 de 3)

Recién termino de leer un pequeño libro llamado “11 principios de la propaganda”, que es un análisis de la propaganda nazi, de acuerdo con Joseph Goebbels, aplicada al régimen de la supuesta cuarta transformación, escrito por Gerardo Sáenz. Llama la atención del escrito el profundo desglose que hace el autor de las similitudes entre el trabajo realizado por el ministro de Educación Popular y Propaganda del gobierno nazi, para utilizar la comunicación para crear un Estado Totalitario, con el esquema de comunicación política del gobierno que encabeza el presidente López.

1.Principio de simplificación y el enemigo único. Adoptar una única idea, un único símbolo, individualizar al adversario en un único enemigo.

AMLO durante muchos años fue un crítico acérrimo de las administraciones priistas y panistas, haciéndolos un solo concepto, “el PRIAN” y les agregó a la sociedad civil organizada, los medios de comunicación, los empresarios, la clase media y los bien acomodados; llamándoles la “mafia del poder”, los “fifís”, los “neoliberales” y los “conservadores”. Ellos son los enemigos, los otros, los adversarios, y les adjudicó todos los defectos, así como provocadores de todos los males del país: corrupción, deshonestidad, la acumulación de la riqueza, el aspiracionismo, la falta de nacionalismo y un sinnúmero de otras calamidades. Por el contrario, él siempre habla del “nosotros”, los humildes, los pobres, los incultos pero buenos, el pueblo sabio, los austeros, honestos, buenas personas, los que luchan contra la corrupción y quieren transformar al país. Comparando su gobierno con los grandes movimientos del país como son la Independencia, la Reforma y la Revolución. Llamando a su gobierno pomposamente “La Cuarta Transformación”.

2.Principio del método de contagio. Reunir diversos adversarios en una sola categoría o individuo, los adversarios han de constituirse en suma individualizada.

Esta fue una de las primeras estrategias de AMLO, todos los que no piensen como él, o emitan críticas a su gobierno se agrupan en los enemigos del pueblo bueno y sabio. Son neoliberales, conservadores, carroñeros, los medios de comunicación adversos son “chayoteros”. Aquí entran además todos los partidos de oposición, les pone nombre y apellido: Calderón, Fox, Diego de Cevallos, Lily Tellez, el Tumbaburros, Loret de Mola, Anaya, Brozo, Claudio X. González, y muchos más.

3.Principio de transposición. Cargar sobre el adversario los propios errores o defectos, respondiendo el ataque con el ataque.

La preferida de López, echarle la culpa al pasado, a los enemigos, a los “que ya no te acuerdas de ..”, a los “por qué no decías nada, cuando…”. Todos los males que aquejan a nuestro país son fruto de los malos gobiernos anteriores, incluyendo lógicamente los errores del presente, es que nos dejaron un desorden total, por eso no hay crecimiento económico y hay crisis, por eso no hay medicinas, por eso fracasó el Insabi, por ello hay más violencia que nunca, por eso se van los capitales a otros países, etc., y por eso nos pegó tan duro la pandemia.