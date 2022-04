Once principios de la propaganda (corolario)

Con esta colaboración terminamos con la reseña del libro “11 principios de la propaganda”, que es un análisis de la propaganda nazi, de acuerdo con Joseph Goebbels aplicada al régimen de la supuesta Cuarta Transformación, escrito por Gerardo Sáenz.

10. Principio de Transfusión. La propaganda opera a partir de un fundamento preexistente, una creencia generalizada, un complejo de odios y prejuicios. Hay que difundir argumentos que se arraiguen en actitudes primitivas.

El presidente López, desde hace años, ha anclado sus mensajes y discursos en algunas creencias ampliamente aceptadas por la sociedad mexicana; el “pueblo es bueno y sabio”, en una encuesta del Financiero se encontró que de acuerdo al rango de edad, la mayoría de los mexicanos (del 51% al 73%) se considera pueblo y se identifica con que además los mexicanos son “ingeniosos” y siempre salen adelante, que ser pobre es bueno y que los ricos, sobre todo los políticos son malos, corruptos y mentirosos. Por eso su discurso siempre versa, sobre austeridad, consultas ciudadanas y hablarle directo a los ciudadanos. Sin importar que los hechos contradigan sus peroratas.

Así, por medio de consultas, canceló el nuevo aeropuerto, la cervecera Cosntelation Brand, el Metrobús y hasta si debería contestar los mensajes de Trump. Y ha minimizado los hechos de corrupción de sus hermanos Pío y Martín, de Ana Gabriela Guevara, de su prima Felipa, de Bartlett, de Rocío Nahle, su hijo José Ramón y muchos más.

Y ha llegado al extremo de llamar provocadores a los padres de los estudiantes muertos en Ayotzinapa, los niños con cáncer y sus familiares, así como a quienes están inconformes con su gobierno, y sobre todo a la oposición.

11. Principio de Unanimidad. Hay que llegar a convencer a mucha gente que se piensa “como todo el mundo, creando una impresión de unanimidad”.

Este principio se basa en el proceso de alienación, por el cual los individuos van perdiendo poco a poco su conciencia y se insertan en una colectividad, que también cambia de principios y creencias, para que todo mundo tenga la percepción de que las perspectivas, razonamientos y actos son correctos.

Es por ello que AMLO utiliza siempre las redes sociales, no permite sorpresas en sus mañaneras y se niega a contestar cuando las preguntas no son a modo, porque es necesario crear un ambiente de que todo el mundo está a favor de sus acciones, repite mucho que llegó con 31 millones de votos, que la oposición es minoría, aunque en el 2021, su partido y sus aliados sólo hayan alcanzado el 48% en la elección de diputados federales. Busca siempre difundir encuestas que le asignen mucha popularidad y desdeña las que no. Eso le ha permitido hacer creer que no se votó por un cambio de gobierno, sino por un cambio de régimen que le da poderes omnipotentes a su persona.

Corolario, El autor del libro termina con una oración sibilítica.

“El resultado de este principio (el de Unanimidad), no puede considerarse a corto plazo”.

Yo agregaría de mi cosecha; al igual que el resultado de todos los 11 principios.