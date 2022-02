Operación “Justicia para Chihuahua”: la justicia que nunca fue

Por: Lilia Aguilar Gil

Expedientes mal integrados e inconclusos que sólo alcanzaron para dar golpes mediáticos; incautación de bienes de los que no hay nada claro, y una caravana por la dignidad que escondía la falta de capacidad para dialogar con el entonces gobierno federal y reclamar los recursos en el presupuesto que le correspondían a Chihuahua. Javier Corral, quien condenó en cientos de discursos que era un crimen robarle al pueblo, pero que era peor no hacer nada, lo logró, hizo lo peor y así será recordado.

La semana pasada, medios de comunicación dieron cuenta de la liberación de Gerardo V., quien fuera exdirector de administración de la Secretaría de Hacienda de la administración del exgobernador César Duarte, con lo cual, quienes en su momento fueron detenidos en el circo “Justicia Para Chihuahua”, están en libertad.

De acuerdo con informe que se obtuvo vía transparencia por un diario de circulación nacional, la Fiscalía General del Estado señaló que la “Operación Justicia para Chihuahua” generó en total 162 carpetas de investigación, de las cuales 88 fueron encontradas en el estatus jurídico de “investigación inicial”.

Aunado a ello, varios de los procedimientos se sustentaron en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos local y no en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que entró en vigor en 2017, en lugar de la primera, lo que provocó derrotas en la consecución de los delitos que se impugnaban.

Personajes con altos cargos administrativos, empresarios y un diputado local señalados de estar involucrados en esta supuesta red de corrupción, fueron llevados “ante la justicia” para luego, más pronto que tarde, ser liberados bajo fianza, multas o definitivamente exonerados.

En cuanto al aseguramiento de bienes, la Fiscalía General del Estado mantiene bajo reserva esa información, así que por el momento no hay forma de conocer el estatus en el que se encuentran.

De los 2 mil 500 millones de pesos que Corral anunciaba su gobierno recuperaría, a julio de 2021 anunciaba que se habían logrado 712 millones de pesos, y decía: “misión cumplida, aunque no terminada”. Vaya cinismo del exgobernador.

Cómo puede decir “misión cumplida” cuando toda su campaña y casi todo su gobierno se dedicó a la persecución de esta supuesta red de corrupción y no pudo siquiera tener expedientes y pruebas sólidas que evitaran la impunidad. Ofreció a los chihuahuenses traer a la justicia a César Duarte, en eso basó sus cinco años de gobierno y tampoco de ello fue capaz, demostrándonos que sólo había egolatría.

Los delitos existen, eso es algo que no se puede negar. El problema fue la falta de capacidad y talento, y el no querer o no poder hacer un trabajo de justicia sólido desde las instituciones y, digámoslo: hacer mal y desaseadas las cosas, también es una forma de impunidad y hasta de amnistía.

Y lo que son la cosas, apenas a meses de haber concluido su administración, su círculo cercano se ve envuelto en corrupción en la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) y en un asesinato que debe esclarecerse. Igual y aquí sí llega a conocer el significado de la palabra justicia.