Oposición, cómplice 

Antonio Ríos Ramírez





Ante la opacidad, la falta de acuerdos, la falta de acción y por supuesto la falta de líderes que “piensen y actúen” en pro de la comunidad, vienen tiempos complejos y difíciles para nuestro país.

Si la oposición no está haciendo prácticamente nada, vienen consecuencias negativas para las comunidades y para la política de nuestro país. Viene una falta de control y equilibrio, ya que no hay nadie que supervise las acciones de gobierno, y esto, que ya lo estamos viviendo, puede llevar al aumento de la corrupción y abuso del poder. También se viene la falta de alternativas en los ámbitos políticos, lo que genera falta de opciones para los ciudadanos que están o estarán no de acuerdo con el gobierno actual, y esto desencadena en la apatía política y se reduce la participación ciudadana en materia electoral. Como ya lo estamos viendo, el gobierno actúa de manera irresponsable, sin tener que justificar impacto por las acciones, e inclusive elimina, ya sea real o de manera manipulara el enfrentamiento a criticas, desencadenando en políticas públicas ineficaces, uso indiscriminado del dinero público y todo lo que conlleva.

Se viene un debilitamiento de la democracia en nuestro país. La oposición no está cumpliendo con su papel y no se vislumbra la garantía de un debate público, ni gobierno responsable, eliminando poco a poco las bases de una democracia, que tanto nos ha costado construir.

Con el potencial enfoque ideológico del gobierno actual y la oposición sin tener presencia, nos lleva a un continuo abuso del poder. A esto le sigue el crecimiento del aparato de gobierno y su intervención en más áreas de la sociedad. Igualmente, si no hay alternativas de modelo económico por parte de la oposición tendrá efecto el problema económico de mediano y largo plazo. Viene una etapa de desencanto y desilusión de la sociedad, reducción de la participación y por consecuencia desconfianza en la democracia.

Con la constante manipulación de las clases vulnerables, se genera una falta de justicia social y la creación de una sociedad dividida, desigual , incrementando la pobreza y la exclusión. Ya estamos en una etapa de pérdida de confianza en el gobierno, y se viene un incremento en el descontento de la sociedad. Con la manipulación diaria, las personas no tienen acceso a la información real, ni verdadera, esto impactará en el futuro de la calidad de vida y lo que esto significa.

La manipulación constante y continua llevará a una falta de representación efectiva de los diferentes grupos, debilitando fuertemente la democracia.

Ante la falta de liderazgos y falta de una oposición, se está dejando en manos del gobierno el futuro del país. Si la oposición estructurada, llámase partidos políticos, organizaciones o grupos ciudadanos, no actúa, definitivamente es complice de lo que está sucediendo en nuestro país. Qué lástima que la oposición siga, hasta el momento, prefiriendo su “tajada” o ventaja política y de poder o sea, corrupción política, a ver por los intereses de la comunidad. Qué lástima que por falta de líderes y de puntos de concordancia se haya perdido la democracia basada en los partidos. Qué lástima que nuestro país haya caído en el juego político y de poder del Ejecutivo, y “nadie haga nada”. Si son las entidades que tienen estructura y operación ¿Por qué no hacen nada? Y no me refiero a papelitos-desplegados o pláticas de café en contra de acciones que, a la vista de todos, van en contra de la democracia o del avance del país. Lo único que me indica es que la oposición está confabulada, es cómplice de lo que lamentablemente nos está sucediendo.

email: antonio.rios@tec.mx , miembro de la Asociación de Editorialistas de Chihuahua