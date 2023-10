La semana pasada pegó el huracán “Otis” categoría 5, que es el huracán más potente, con ráfagas de 279 a 350 kilómetros por hora. Tomó totalmente desprevenidos a los habitantes del estado de Guerrero, particularmente a Acapulco, uno de los destinos turísticos más importantes, reconocido internacionalmente, desde hace años. Sin embargo, las autoridades sí fueron advertidas por el centro de huracanes de los Estados Unidos, 21 horas antes del impacto, pero no le advirtieron a la población, ¿por qué? Sólo ellos saben.

Ni el presidente, ni la gobernadora, ni la presidente municipal, todos ellos del partido Morena, fueron capaces de advertir a la población del peligro que estaba por llegar, para que se salieran a las partes altas o en refugios, hubo tiempo, pero a los de Morena, les importó tres cacahuates.

El presidente viajó a Acapulco al día siguiente, por carretera, cuando todo mundo sabía que estaba cerrada por grandes deslaves o desbordamiento del río Papagayo que se había llevado la carretera, pero el cabeza de algodón se encaprichó en irse por la carretera, como se entercó en la construcción del Tren Maya, que lleva cientos de miles de millones y no lo terminan, además que es un tren que no lleva a ningún lado. O la Refinería de Dos Bocas, que después de cientos de miles de millones y haber sido inaugurada por AMLO, todavía no refina un litro de gasolina. puro show, para hacerse la víctima y ganar simpatías, pero cero resultados, como fue que llegó a Acapulco a las siete de la tarde, agarró su helicóptero y se devolvió a la Ciudad de México. Como dijo Ricardo Salinas Pliego, “Yo hubiera agarrado mi helicóptero y llego muy rápido, desde el cielo se ven mejor los desastres y puedo bajar donde se necesite, tomo decisiones que ayuden a la gente”.





La infraestructura hotelera de Acapulco quedó destrozada en un 95%. Hay gente que vivía en la zona de Acapulco Diamante (una de las zonas de más valor) y sus casas fueron inundadas o destrozadas totalmente, así como el Hotel Acapulco Princess, de larga tradición, por ser un hotel gran turismo.

Como recordarán mis cuatro lectores, el PG hace tiempo decidió cancelar el Fonden, que era un fondo que tenía el gobierno federal para apoyar a estados y municipios en caso de desastres naturales, que dijo el PG que eran pura corrupción, como ha dicho de todos los fideicomisos que se ha apropiado y el dinero no sabemos a dónde fue a dar, aunque todos sabemos a dónde se fue ese dinero, así como quiere desaparecer los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. Ahora dice que quienes lo critican por haber desaparecido al Fonden son neoliberales, que es politiquería.

Por otro lado, el gobierno del PG ha ordenado que la ayuda sólo puede llevarse a cabo a través del Ejército, ya ven que es al único que le tiene confianza, pero en el fondo quiere que la gente piense que la ayuda es del presidente y han llegado al extremo de revisar todos los camiones de carga, y automóviles, si llevan comestibles o ropa para los damnificados, se las quitan y sabrá si llegue la ayuda al pueblo de Acapulco, porque ya saben cómo son, ahora circulan videos donde la Guardia Nacional les abre los comercios para que sean saqueados, como aves de rapiña, incluyendo elementos de la Guardia Nacional, salen con toda la mercancía robada. Hay videos.

Estamos perdidos con la cuatroté, urge echarlos fuera con millones de votos en el 2024, antes que ellos acaben con nosotros.