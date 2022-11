Otra amenaza nos acecha

Por: María Soledad Limas Frescas

Otra grave amenaza nos acecha, el gobierno federal desde hace tiempo se empeña en desaparecer al INE, el que hoy en día peligra con la iniciativa de reforma electoral que pretende reemplazar y cambiar la naturaleza y las funciones de la institución más importante para garantizar la democracia en nuestro país.

Debemos estar preocupados y ocupados y hacer lo que esté a nuestro alcance para evitar dicha barbaridad, que pretende regresarnos a la década de los ochenta, cuando la voluntad ciudadana era calificada por el Ejecutivo federal, a tal grado de que ahí se decidía si se respetaban o no los votos, un ejemplo ilustrativo que refieren personajes a quienes les constan los hechos, fue cuando Jesús González Schmal, candidato a senador por el PAN en 1988, obtuvo la mayoría de la votación, pero como al “sistema” no le convenía posicionarlo, se decidió que la senaduría fuera para Porfirio Muñoz Ledo, candidato del PRD, siendo que la voluntad popular fue otra. Otro ilustrativo ejemplo que es más del dominio público fue cuando a Manuel Bartlett, entonces secretario de Gobernación, en 1988 “se le cayó el sistema” justamente cuando la votación para presidente era favorable para Cuauhtémoc Cárdenas, siendo otro de las muchos fraudes que se cometieron en perjuicio de la voluntad popular, porque el Ejecutivo federal era juez y parte en las elecciones, es decir, la autoridad que se encargaba de los procesos electorales era el poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Gobernación. Mucho nos costó lograr tener un árbitro electoral, que exigíamos desde hace varias décadas y fue hasta 1990 cuando se constituyó formalmente el Instituto Federal Electoral, como un organismo imparcial y transparente, con facultades para la certeza y legalidad de los procesos electorales. El INE con la participación ciudadana y la exigencia de los partidos políticos paulatinamente se fue perfeccionando como árbitro electoral, en el entendido de que somos millones de ciudadanos los encargados de los procesos electorales, que bajo la conducción del INE nos convertimos en funcionarios y representantes de casilla, en los observadores, en representantes de los partidos políticos, somos los que acudimos a votar, los que cumplimos con las normas para llevar a cabo las elecciones, los que contamos los votos, los que llenamos las actas y armamos los paquetes electorales, los que denunciamos las violaciones y atropellos a la normatividad electoral, etc., ¿entonces por qué pretender privarnos de tales derechos y obligaciones?

El INE es la herramienta más importante para garantizar que se respete la voluntad popular, el presupuesto destinado al mismo es una inversión, no un gasto y es falso el argumento de que su funcionamiento sale muy caro, porque sumando el dinero de los mexicanos que el gobierno federal ha tirado a la basura con sus frustradas y caprichosas obras, es el equivalente en pesos a más de setenta veces el costo anual que se etiqueta para el INE.

Tolerar el atropello a nuestra democracia equivale al jaque mate para garantizar la dictadura del actual gobierno.