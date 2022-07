¿Otra crisis para 2023?

Por: Luis Gómez

Algunos analistas financieros han estado mencionando que para el próximo año se espera una nueva caída en la economía global. Si bien es cierto que Estados Unidos podría presentar una recesión (y esto provocaría afecciones en el mundo entero), ésta no será, ni de broma, nada parecida al 2020.

Para 2023 podríamos esperar un decremento en la economía mexicana parecido al de 2019, cuando el Producto Interno Bruto cayó en -0.1%. Aunque este dato no es para alarmarse, no estaría mal que adoptaras algunas previsiones para que tu bolsillo no se vea afectado:





1.- Gastos.- Sólo hazlos para cosas indispensables, como víveres, servicios, renta, vestido y comunicación. Debes posponer las compras que pueden esperar, como electrónicos, línea blanca, vacaciones y cualquier otra cosa que no sea indispensable.





2.- Uso del dinero.- En tiempos de crisis no debes usar tu dinero, pues en este momento es lo más valioso que tienes. Apaláncate con dinero de otros, es decir, tarjetas de crédito, tarjetas departamentales y créditos personales. Por supuesto, esto no significa que utilices de manera desmedida los créditos, trata de comprar sólo una cantidad que puedas liquidar en su totalidad a fin de mes.





3.- Difiere tus créditos.- Algunos bancos pueden darte la opción de diferir algún crédito, esto significa que durante algunos meses podrás sólo pagar los intereses generados, sin abono a capital, disminuyendo considerablemente el pago mensual de tu crédito hipotecario, automotriz, de nómina o de tarjetas de crédito.





4.- Transforma tu fuente de ingresos.- Las personas siguen gastando dinero ante cualquier situación, porque necesitan seguir cubriendo sus necesidades, pero debes tomar en cuenta que la gente ha cambiado mucho sus hábitos de consumo desde que comenzó la pandemia.





5.- Cultura financiera.- Es momento para incrementar tus conocimientos financieros, puedes inscribirte en el Diplomado en Educación Financiera a Distancia de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), o aprovechar los cursos en línea que algunas instituciones públicas y privadas ofrecen al público en general.





Por nuestra parte, en Colegio de Negocios tendremos una capacitación en finanzas abierta al público en general en el mes de agosto, si te interesa, contáctanos al correo contacto@colegiodenegocios.mx , y menciona este artículo para obtener un precio especial.



LAF y MF Luis Gómez, analista financiero