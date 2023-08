Otra más del peje

Por: Guillermo Luján Peña

Parecen inacabables los males que el inquilino de Palacio Nacional quiere causarle a nuestro país. Todos los días sale con alguna cosa mala para México. La semana pasada fueron varias, pero la más grave fue los libros de texto gratuitos para primero de primaria y primero de secundaria, que pretende implantar en el siguiente ciclo escolar que empieza en agosto próximo.

No hubo anuncio oficial alguno, como ha sucedido con algunos temas del inquilino de palacio, sólo lo que él quiere que se conozca y los da a conocer en sus mañaneras, parece que es como el ladrón que viene a robar, de forma muy secreta hasta que alguien se da cuenta y lo da a conocer, y por supuesto que el señor se enfurece y empieza a echarle la culpa a los neoliberales, a la mafia del poder, a todos los periodistas que son corruptos, porque para él todo mundo es corrupto, menos él y su séquito, y todos los fantasmas que trae en su cabecita de algodón. La 4T que más bien es la 4a destrucción, después de la guerra de Independencia, la Revolución Mexicana y la guerra de los cristeros y la invasión francesa y la americana, donde gracias a otro presidente López perdimos más de la mitad de nuestro territorio, parece que nuestra historia es una historia de pleitos y algunas de pleitos entre nosotros los mexicanos. La 4T va a lanzar nuevos libros de texto para primero de primaria y primero de secundaria, elaborados por sus asesores venezolanos, como parte del adoctrinamiento ideológico para las nuevas generaciones de mexicanos.

Estos nuevos libros de texto no se han llevado a cabo como la normatividad exige. No se han llevado pruebas piloto, que la norma estipula. No se han dado a conocer a los expertos. No se ha hecho una evaluación de los libros. No hay un manual para los maestros, para que puedan llevar a cabo las clases, es decir que el plan de implementar los nuevos libros de texto agarrará a los maestros sin conocimiento alguno de cómo dar las clases, que ya están por comenzar en unos días.

Lo más grave es que se están eliminando los libros de matemáticas, de biología, de geografía, de ciencias naturales, de español, materias muy importantes para suprimirlas, ya que son la base para muchas carreras universitarias. Todas estas materias que pretenden suprimir son cambiadas por propaganda del actual régimen y sus ideologías socializantes. Grave, muy grave la pretensión de implantar los nuevos libros de texto a espaldas de padres de familia y de maestros, que al final del día también son padres de familia y que están muy molestos.

La fracción cuarta del artículo 113 de la Ley General de Educación establece que los contenidos deben socializarse, es decir que deben darse a conocer a los maestros y padres de familia, para que den su opinión, antes de imprimirse y de distribuirse en las escuelas, situación que no ha acontecido.

Una más del PG, que demuestra que quien se presentó como un corderito manso y que iba a cambiar a México para bien, sí lo ha cambiado, pero para mal. Urge que el año que entra salgamos todos a votar y despidamos a la 4T.