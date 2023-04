Otra raya más al tigre

Por Guillermo Luján Peña





Esta semana pasada dio a conocer el presidente López, con mucho orgullo, la compra a la empresa española IBERDROLA, sus 13 plantas generadoras de energía eléctrica, 12 de ciclo combinado y una eólica, “es una nueva nacionalización de la industria eléctrica”, dijo muy orgulloso.

Sueños de grandeza del inquilino de palacio, porque en nada ayudan a la CFE, ya que para empezar esas plantas ya estaban produciendo energía eléctrica, es decir que no se aumenta en nada la producción de energía, que tanta falta hace para que este país no siga con apagones, cada vez más grandes, y podamos atraer inversiones de nuevas plantas que generen empleos y bienestar los mexicanos, pero que la insuficiencia de energía eléctrica ya es un serio problema, para atraer nuevas inversiones. Fue como la compra de la refinería de Deer Park, en Texas, que estaba ya parada por obsoleta la planta y ahora que la compramos, resulta que la gasolina que refinan es de tan mala calidad, que no puede importarse a México, pero claro, la compró sin saber nada, al cabo que el dinero no es de él, sino de los impuestos que todos pagamos.

Lo mismo, más o menos, es el caso de la compra a IBERDROLA, las plantas de ciclo combinado ya están por ser obsoletas, ya que trabajan con gas, que es contaminante y no renovable. El presidente de esta empresa española, Ignacio Sánchez Galán, regresando a Madrid, declaró que habían hecho el negocio de su vida, por la obsolescencia de las plantas, que ya iban a dejar de funcionar, así que los 6 mil millones de dólares les cayeron del cielo, después de tantas agresiones del inquilino de Palacio Nacional, ya ven que hasta quería que nos pidieran perdón por las atrocidades que cometieron los españoles hace 500 años cuando nos conquistaron.

Por otro lado, causó nerviosismo entre los inversionistas al ver que el inquilino de palacio está nacionalizando empresas que sólo van a ser una carga para los mexicanos, ya que veremos pronto que empezarán a tener pérdidas como la CFE y tendremos que subsidiarlas con dinero de la Secretaría de Hacienda, que son nuestros impuestos y que deberían usarse en hacer carreteras, hospitales, escuelas, etc. Es decir que no nos sirvió de nada tirar a la basura 6 mil millones de dólares, unos 120 mil millones de pesos.

El inquilino de Palacio Nacional anda como nuevo rico, comprando todas las ocurrencias que le llegan a su blanca cabecita, sin hacer un estudio, análisis previo, si vale la pena o no. Así paró la inversión del nuevo aeropuerto en Texcoco y tiramos más de 300 mil millones de pesos y qué decir del aeropuerto AIFA que lo inauguró hace ya un año y sigue sin que lleguen vuelos, un elefante vacío. Lo mismo inauguró la refinería Dos Bocas y no han producido un barril de gasolina, eso sí que se inunda cada rato. Un Tren Maya que no va a ninguna parte, pero sí han destruido el ecosistema de toda la península yucateca y llevan más de 300 mil millones gastados.

Una raya más al tigre. A ver hasta cuándo.