Otra vez Cofece

El pasado 15 de agosto se dio aviso en el DOF del inicio una investigación por parte de la Comisión Federal de Competencia Económica por posible comisión de prácticas monopólicas absolutas en el mercado de la fabricación, distribución, comercialización y adquisición de fragancias e ingredientes para fragancias en el territorio nacional. Esta situación tan desgastada debe terminar. Hacer investigaciones sin sentido sólo para justificar su existencia es un desacierto, la Comisión Federal de Competencia Económica es uno de los organismos que debe desaparecer. Si usted camina por la calle amable lector observara como aproximadamente cada 500 metros existe una tienda al menudeo de la cadena OXXO (lo he caminado) y si entra a su página oficial podrá leer sin pena alguna como le informan al público que tienen el 85% del mercado nacional, esto es más que un monopolio y la CFCE brilla por sus ausencia. Pongamos en contexto la situación: Perú cuenta con 75 tiendas Oxxo; Colombia con 231; Chile con 370; Brasil con 1,468; México con 21, 970 tiendas que en realidad son puntos de venta de cerveza. La Cervecería Cuauhtémoc fue vendida y gran parte de ese recurso se canalizo en la cadena de tiendas OXXO, porque es más ¡rentable!, o que decir de FEMSA quien participa activamente en este negocio, ¿Quién puede competir contra ellos? Este no es un emprendimiento menor, es una verdadera operación de logística a nivel internacional. Son eficientes, pues si, más que una tiendita de la esquina, pero no podrán negar que son un monopolio en su ramo. La CFCE es un elefante blanco costoso, opaco y que no aporta gran cosa al mejoramiento de la economía y los mercados nacionales. Los ingresos que recibe por vía de multas se quedan en la propia institución sus resoluciones no tiene efecto significativo. Ahora que son tiempos de cambio se debe hacer una reingeniería a fondo de estas instituciones, cambiarlas o de plano darles las gracias. Todas las investigaciones que hace la CFCE son de carácter reservado para “no afectar” a las empresas en cuestión pero esa secrecía en nada favorece al mercado que debe tener información disponible para la toma de decisiones oportunas. Imagine usted la resolución sobre las fragancias, ¿a quién beneficia? ¿Sobre qué productos o procesos en particular se trata?, ¿Cuál es la estructura de precios que está investigando?, ¿Qué modelo de comercio y con qué países se desarrolla el mismo?, ¿Cuál es el criterio para aplicar la multa? ¿En qué cantidad? Ellos dicen a quién investigar (de oficio), cuando investigar y hasta donde investigar. Dictan sentencia y llevan acuerdos para que se cumplan esas resoluciones (en lo obscurito), tienen su propia Ley que los faculta a ellos y nada más a decidir sobre el mercado que culpan o exoneran, una institución más copiada de la economía americana en el periodo neoliberal con sus particularidades corruptas nacionales. En fin, es un sin sentido y repito, sólo distraen recursos públicos que bien podrían emplearse en otras necesidades.

Cuenta x: @Scalees42

facebook: Valente de la Peña