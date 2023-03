Otra vez el 8M

BARRA MEXICANA, COLEGIO DE ABOGADOS DE CHIHUAHUA A.C.

Por: Yoshi Villalobos Soto (*)

Pareciera que cada 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, vamos a estar padeciendo de lo mismo. Quiero recalcar y hacer énfasis que el Día Internacional de la Mujer no es una celebración, ya que se conmemora la lucha que hicieron las mujeres en su tiempo para buscar una igualdad de oportunidades y derechos, siendo pauta para que ese movimiento fuera reconocido por la Organización de la Naciones Unidas ONU y fuera replicado en todo el mundo.

Entiendo la razón del movimiento feminista y soy empática al dolor, porque también soy mujer, no se imaginan lo difícil que es para una mujer salir a la calle y sufrir acoso y sobre todo ser víctima de violencia; ya que los agresores que ejercen violencia en contra de las mujeres no se tientan el corazón y acechan a su víctima con dolo, alevosía y ventaja y pareciera que no les pasa nada.

Dejando a la víctima en un estado de indefensión, en donde la mujer teme denunciar por las consecuencias, la vergüenza, incluso por la falta de las autoridades por no atender la emergencia en el momento, revictimizando a la mujer, obligándola que se aguante el hecho tan traumático, reviviendo su dolor, generando así frustración y un sentido de injusticia.

Ahora bien, la causa es justa, la manifestación es correcta pues están en su derecho de exigir justicia. Sin embargo, hay una línea muy delgada que se cruza al vandalizar el patrimonio del Estado, incluso el patrimonio de los locatarios que se encuentran durante el trayecto de la manifestación. Ya lo señalé en mi artículo del año pasado y no, no es que me importe más una pared.

Pero ni quemando el Palacio de Gobierno se va a resolver esta problemática, ni con un video de la gobernadora diciendo que está con estas mujeres va a resolver esto, ya que siempre tiene la agenda llena.

Si realmente esta administración y la anterior y la que sigue quisieran realizar acciones a favor de las mujeres ya lo habrían hecho, y no es sólo ir a platicar sino es tomar acciones en los tres niveles de poder en donde se ejerza todo el peso de la ley, en donde exista una respuesta inmediata, atención a la víctima y a sus familiares, la protección de Estado, la reparación del daño y el castigo a los agresores.

Ahí sí podremos decir que tenemos un Estado de derecho donde se aplica el derecho de forma rápida. Así que mientras eso no cambie, no se mejoren las circunstancias para la atención temprana de las mujeres violentadas, cada 8 de marzo, vamos a seguir padeciendo de marchas más violentas y la violencia va ir escalando más y más hasta tener consecuencias irreversibles.

Yo invito a la sociedad a reflexionar y denunciar. Invito a los colectivos feministas a que sigamos presionando a las autoridades para que hagan cumplir la ley y así mismo a frenar los actos de violencia cada 8 de marzo. Su causa es legítima, es importante, pero también existimos más mujeres que queremos participar en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer sin violencia.

Y por último invito a las autoridades correspondientes a hacer su trabajo, a velar por nuestros derechos y brindarnos una esperanza para que podamos confiar en ustedes y saber que realmente se hace justicia.

