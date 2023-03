Otra vez Juárez, otra vez Chihuahua, otra vez el dolor y la muerte

Con profundo dolor escribo estas líneas, la negligencia, la falta de responsabilidad y la falta de amor al prójimo terminó con la vida de 40 migrantes, en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM), en Ciudad Juárez, Chihuahua, se hicieron muchas advertencias y nadie nos escuchó, era un gran peligro que probablemente terminaría en desgracia y, desafortunadamente así fue.

Qué tenemos que hacer para ser escuchados, nosotros representamos las necesidades de la gente, de los alcaldes, de los ciudadanos, la soberbia no deja espacio para la escucha.

Tengo muchas interrogantes; ¿por qué estaban encerrados, si era un refugio?, ¿por qué nadie les abrió cuando inició el fuego?, ¿por qué el enojo?, ¿ por qué la falta de atención?, ¿por qué el hacinamiento?, ¿por qué niños?, ¿por qué mujeres?.

La situación es muy triste, son 40 familias en Ciudad Juárez, sí en Chihuahua, todo empezó el lunes por la mañana, fueron detenidas las personas por el INM, para quitarlos de los cruceros viales, donde limpian vidrios, venden dulces o piden dinero, fueron llevados a un centro de detención, no a un albergue, ahí los separaron en dos áreas, una de hombres, otra de mujeres, la capacidad total del área era de 60 personas, pero sólo en el área de hombres se rebasaba esa capacidad. Alrededor de las nueve de la noche pedían algo básico, acceso al agua, nadie los escuchó; y ahí se desató el desorden, quemaron unas colchonetas para llamar la atención de sus custodios, los dejaron encerrados entre el humo y las llamas.

Las familias están sufriendo la pérdida de un ser querido, no podemos ser indiferentes; personas que están sometidas en un contexto de movilidad, que son causa de numerosas detenciones, como resultado de políticas migratorias de contención, enfocadas a la seguridad nacional, mas no en la protección de los derechos humanos de las personas migrantes, no seamos indiferentes ante esta ruda dificultad, no podemos consentir esto que ha pasado, esto que está pasando, hay muchos niños menores no acompañados que los dejan en el camino, víctimas de trata, deportados, víctimas del crimen organizado, en situación de desplazamiento forzado. El hacinamiento, la sobrepoblación, las condiciones infrahumanas, son inaceptables.

Desafortunadas las declaraciones del presidente en la Mañanera del día siguiente, como siempre buscó culpables, pero lo más triste, fue que los culpables fueron las mismas víctimas, ni él ni nadie en su gobierno son culpables nunca, habiendo evidencias en video, que fueron los custodios federales los que dejaron encerradas a las víctimas, en medio del humo y del fuego.

Luego el secretario de Gobernación echando culpas a Marcelo Ebrard, pero lo más grave es que el secretario de Gobernación con gran descaro reclama a las autoridades de Chihuahua que filtran el video que evidencia la tragedia, querían esconderlo, pero se les olvida que ahorita todo es video grabado, hoy no hay verdades ocultas.





Muy triste la indiferencia del gobierno federal, no se han parado en Ciudad Juárez, las familias viven solas el tremendo drama y los responsables, ausentes, bueno, en campaña, para ello sí tienen tiempo.

No son números, son personas.

Los dejaron morir, no es un accidente, es un crimen de Estado.