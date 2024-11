Otra vez la burra al trigo

Una vez sabido que Donald Trump sería el próximo presidente de USA empezó el discurso de las amenazas hacia México, una retórica muy desgastada de políticos ambiciosos, veamos; el Estado de Chihuahua alberga más de 169 fábricas de ensamblaje de autopartes que tienen como principal destino USA. México es el principal productor de carros para exportación a USA, vehículos que consumen a precios bajos los americanos; quiere el presidente encarecerlos a ver cómo les va con sus consumidores, sin problema. Mejoremos el modelo y en vez de que sea el 200% de impuesto el que nos apliquen nos salimos del TMEC y volteamos a China y Rusia, no pasarían ni 24 horas en lo que tendríamos las naves de guerra americanas ancladas en Veracruz obligándonos a regresar al TMEC porque de donde traerían sus vehículos y autopartes las grandes empresas americanas ¿de la India? eso jamás pasará. Hablemos de la agricultura, si cerramos la frontera inmediatamente el mercado local se verá abastecido por empresas nacionales y todo el producto americano a ver donde lo colocan, en ¿China?, ¿Brasil?, el mejor mercado del mundo para la manzana es México donde los americanos hacen su agosto por citar un ejemplo. Si insisten en su necedad de seguir haciendo de México una Colonia, subamos el nivel y cancelemos todas las reformas que Peña Nieto realizó donde les otorgó a los verdaderos dueños de la unión americana (Shell, British Petroleum) sendos regalos para explotar el crudo en aguas profundas, e incluimos a la minería en el paquete, no pasarían 6 horas y ya tendríamos a Donald Trump recapitulando sus acciones. No es suficiente lo anterior, que tal si los recursos que generan nuestros paisanos allá, salen de la unión americana, otros cientos de miles de millones de dólares y si nos salimos del Fondo Monetario Internacional y re distribuimos la deuda en dólares a Yuanes, ¿qué pasaría? estarían impidiendo que eso pasara, o mejor aún, que tal si esa deuda la pagan los barones de la droga en un santiamén, ¿Qué haría el Tío Sam? La cosa no termina ahí, qué pasaría si esa Aristocracia criminal, (banqueros, empresarios y burócratas de alto nivel americanos) que controlan y extraen las rentas producto del crimen organizado dejan de recibir miles de millones de dólares que lavan y operan, ¿Qué harían? Invadirnos, no, porque en 24 horas estarían las naves Rusas ancladas en Venezuela en México, la cosa no es tan sencilla, prefieren seguirnos extrayendo hasta la última gota de sudor y de dinero a través de sus políticas monetarias y rentistas a través de sus operadores de alto nivel en la política, el crimen y la economía, claro, aquí hay personas sin escrúpulos que les siguen el juego, que también ganan y entierran cualquier aspiración nacional autentica de progreso. Nos necesitan, adoran el dinero y saben dónde sacarlo, que no nos vengan con el cuento de que ahí viene el Lobo, es cuestión de que nuestros gobernantes se pongan las pilas y se acabó la deuda externa como la inmortalizara en una frase Damián Alcázar en su célebre participación en la película de La Dictadura Perfecta.