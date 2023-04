Otra vez nos dieron espejitos

Por Guillermo Luján Peña

Mucho se ha hablado de la “Nueva nacionalización de la energía eléctrica”, como la presumió el presidente López, la semana pasada con la compra de las 13 plantas de generación eléctrica, 12 de ciclo combinado, ya medio obsoletas y una de energía renovable, a la empresa española con presencia en México, IBERDROLA.

Hay senadoras que se preguntan si nos volvieron a dar espejitos a cambio de los 6 mil millones de dólares que pagamos por dichas plantas de generación eléctrica, por las cuales estaban pidiendo 3.8 mil millones de dólares, porque ya lo que querían los españoles era irse de México ante las agresiones tan continuas y fuertes que públicamente les lanzaba el presidente López, desde que llegó a convertirse en el humilde inquilino de Palacio Nacional. ¿Por qué la diferencia de casi el doble? ¿Quién se va a quedar con ese diferencial? Son preguntas que todo mundo se hace y no hay respuestas por parte del gobierno.

Otras preguntas relacionadas con esta compraventa, que tampoco tienen respuesta son: ¿El pasivo laboral de los más de 1,500 empleados de IBERDROLA, pasan a la Comisión Federal de Electricidad? ¿Las prestaciones que tienen los empleados de la CFE pasan a los empleados de la española, como son aguinaldo de 90 días, energía eléctrica en tu casa gratis, etc.? ¿Cuál de los dos sindicatos va a prevalecer o se quedan los dos, con todos los problemas que esto representa?

¿Por qué el presidente López no ha querido nombrar a los dos consejeros que faltan en el Instituto Nacional de Transparencia? Se sabe públicamente que, a través del secretario de Gobernación, una de sus corcholatas, como las llama él, ha dado instrucciones en el Congreso de la Unión para que se detenga esos nombramientos y así el INAI no pueda operar y no haya información alguna disponible. ¿Por qué se quiere mantener en la opacidad toda la información del gobierno?

La operación de la compraventa se va a hacer o ya se hizo, no sabemos, a través de un fideicomiso privado que no le da el capital de 6 mil millones de dólares, pero rápidamente le consiguieron un préstamo de 2 mil millones que le faltaban. De esta manera la operación no tiene que pasar por autorización del Congreso y poder hacer la operación tan sorpresivamente, como se hizo.

La CFE va a operar las 13 plantas que acaban de comprar, que seguramente van a representar pérdidas como año con año presenta la empresa eléctrica, manejada por el dinosaurio de Manuel Bartlett Díaz. No representa ni un kilowatt adicional para el país de lo que ya se tenía, es decir que la compra no nos va a mejorar en nada a los mexicanos. Lo que falta es más producción y sobre todo ampliar la distribución, que ya está topada y ya es un problema que está causando apagones y que las nuevas empresas que se quieren establecer, no puedan por falta de electricidad.

¿Nos volvieron a dar espejitos a cambio de unos cuantos miles de milloncitos de dólares, que rápidamente anunciaron que los van a invertir en Estados Unidos y Europa? ¿Quién va a salir ganando?