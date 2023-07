Pacto local para un crecimiento y desarrollo equilibrado

Por Jorge Cruz Camberos

Hay una gran diferencia entre crecimiento y desarrollo, el crecimiento tiene que ver con la capacidad productiva, económica y cuantitativa de la ciudad; qué inversión pública, privada, local y extranjera, está llegando; cómo está el nivel de consumo de la gente, el comportamiento del PIB, y si se están generando empresas y exportaciones requeridas.

El desarrollo tiene que ver con el aumento de riqueza, reflejado en bienestar cualitativo de las personas, la reducción de pobreza extrema, servicios de salud, infraestructura de la ciudad, seguridad y generación de talento. Para lograr el adecuado equilibrio entre ambos conceptos, necesitamos un pacto local, que mida y fortalezca, por un lado, el PIB y el ingreso per cápita, y, por otro, el índice de desarrollo humano.

Si analizamos nuestros indicadores de crecimiento, vamos muy bien; el PIB por arriba del 5%, el empleo pleno y mejor remunerado, somos líderes en exportaciones, en general. La duda es si pudiéramos estar mejor… Si bien se habla que la relocalización de empresas hacia México ha ayudado, definitivamente podríamos tener mayores oportunidades. A pesar de que tenemos una ubicación sumamente estratégica, desafortunadamente Nuevo León ha sido el líder del “Nearshoring”, llevándose casi el 60% de las inversiones; Chihuahua se ubica como el quinto estado en este ramo, sólo con el 6%.

Pero, ¿por qué esa gran diferencia? Se debe a que ellos sí “hicieron la tarea”, poseen grandes universidades que generan el talento necesario, tienen un buen inventario, e infraestructura adecuada a las necesidades de la industria foránea.

Si hablamos de desarrollo, nos estamos quedando “cortos” en infraestructura para la salud, energía y agua; aún nos falta diseñar las soluciones viables para las inversiones y empleos que están por llegar. Tenemos planes académicos que no están al 100% focalizados a las necesidades de la industria; en Salud, el sector público no ha incrementado camas hospitalarias, nuestras carreteras están olvidadas por la Federación, y no hemos recuperado la conectividad aérea tan importante para nuestra entidad.

Entonces, ¿estamos listos para lo que se nos viene? El pasado 18 de julio, empresarios locales, y algunos amigos de la IP de Juárez, nos reunimos con la Gobernadora para revisar indicadores de seguimiento a sus compromisos de precampaña. Ahí saltó a la vista un dato relevante; a 2 años de gobierno llevamos 56% de cumplimiento, un buen avance, pero cada vez será más difícil su cumplimiento. Por ello, tenemos que reforzar nuestra alianza como sector y acelerar el paso.

Pero ¿cuáles deben ser las inversiones estratégicas para lograr un desarrollo equilibrado?, tenemos que encontrar soluciones que mantengan una ciudad ágil, adelantada a inversiones cruciales como BRP que se instalará en la salida a Ciudad Juárez; Honeywell por el Aeropuerto, y Essilor-Luxotica, en la salida a Delicias.

Debemos encontrar proyectos hospitalarios que amplíen la cobertura básica y de especialidades; alinear la oferta educativa acorde a las vocaciones y el futuro de Chihuahua; una política de desarrollo local que ordene la inversión privada; e impulsar la infraestructura económica en cuanto a energía, agua, tierra y conectividad.

En resumen, creo que tenemos los elementos para crecer y desarrollarnos, pues contamos con “Chihuahua Futura” y tenemos a los gobiernos locales alineados; el reto es hacer que el gobierno federal abra el paraguas de inversiones en nuestra entidad.





Presidente de Desarrollo Económico de Chihuahua (DESEC)

jorgercruz@me.com