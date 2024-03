Pago por servicios ambientales: una solución basada en la naturaleza

2ª parte

En la columna anterior, abordé lo relacionado con los impactos que genera la actividad productiva sobre los sistemas ambientales y los servicios ecosistémicos que éstos proporcionan; y la intención de mencionar esta relación no es para escandalizar, ni mucho menos para atacar duramente a las actividades productivas y responsabilizarlas por todo, sino solo para dejar claro que toda actividad no solo productiva sino antrópica genera un impacto y que tratándose de las actividades productivas, económicas y de servicios lo mínimo que se puede hacer es atender estos impactos para lograr que dichas actividades puedan trascender en el tiempo y en el espacio ya que también de éstas dependen las posibilidades de vida, presentes y futuras.

Retomando lo que representan las soluciones basadas en la naturaleza (SBN) y sin pretender inventar “el hilo negro”, un programa de pago por servicios ambientales pudiera ser una estrategia que permitiría restaurar, proteger y conservar los servicios ecosistémicos a la vez que genera una consciencia y responsabilidad social con respecto al valor de estos servicios. Tomaré como ejemplo la problemática del agua, una problemática que no solo es local, sino nacional e internacional y para la cual, justo esta semana la OCDE lanzó una alerta para México por el famoso “nearshoring”, tema del que hablaremos próximamente.

La problemática relacionada con el recurso hídrico, es multifactorial, sin embargo, uno de estos factores es justamente que no se le ha establecido un valor que se vea reflejado en lo que pagamos todos los ciudadanos y los sectores productivos de cualquier tipo, es decir, no estamos pagando el servicio ecosistémico sino solo la infraestructura y distribución asociada a la parte administrativa, de modo que en las regiones donde se obtiene el servicio ecosistémico no se tiene recurso económico para invertir en proteger y/o restaurar dicho servicio y éste, no puede ser infinito bajo presiones productivas que van más rápido que su propia regeneración y es aquí donde esta mencionada estrategia del pago por servicios ambientales puede funcionar; los usuarios del agua pagamos un monto adicional en nuestro recibo que se oriente particular y exclusivamente a invertirse en las áreas de recarga para proteger, restaurar o compensar el servicio ecosistémico. Este mecanismo nos hace más conscientes y responsables porque ya se me cobra un concepto asociado a la sostenibilidad, ya se internalizan estos costos ambientales y cuando en el bolsillo nos pegan, somos más cuidadosos. Y debe quedarnos claro, que esta problemática nos involucra a todos y todos debemos y podemos aportar, es imperante que las autoridades en la materia tomen acciones concretas y contundentes para contrarrestar esta problemática, porque el día cero está cada vez más cerca.





Integrante de la Asociación de Editorialistas de Chihuahua A.C.

Líder de sustentabilidad y medio ambiente de Chihuahua Futura.