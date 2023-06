País y ciudadanos, sin rumbo 

Antonio Ríos Ramírez





Vemos que la “carrera” por el “botín” llamado “Presidencia de la República” está en sus inicios. Empiezan las renuncias de los suspirantes, las violaciones a las fechas legales, los registros de los precandidatos, las giras de los aspirantes, y la ciudadanía sólo viendo cómo se destruye el país y al Ejecutivo ni le interesa ni hace algo por el futuro. Pero desafortunadamente tampoco las organizaciones ciudadanas estructuradas utilizan su fuerza, para detener a un gobierno que no ha sabido cumplirle a un país que vio una cierta esperanza.

Recordemos que hace tan sólo unos meses decíamos “sí se puede” y por un lado sacaban las matemáticas electorales y se concluía, si logramos que vote un porcentaje de aquellos apáticos, se logra recuperar. Aun con la experiencia de hace unos años, aun con la experiencia del mes pasado, no hemos aprendido que los procesos se inician con tiempo y no una improvisación del momento.

El esquema de partidos políticos, aún vigente, creo, sigue con una visión cortoplacista y con un objetivo que dista mucho de las grandes necesidades que tiene el país. Preguntamos a cualquier partido actual, incluyendo el que está en el poder, qué han hecho para mejorar las condiciones de los ciudadanos, qué visión tienen del país, qué acciones han realizado para ponerse la etiqueta de representantes de un grupo de ciudadanos.

En los últimos meses hemos tenido “pasarela” de personajes que aspiran a ser dirigentes del Ejecutivo, desde un ex secretario de Turismo con un perfil sereno y apariencia centralista, pero poco carismático y poco “pueblo”, que al final de su pasarela los empresarios y ciudadanos expresaron “este mero es”. Después pasó una experiodista con perfil, pareciera aguerrido, y de confrontación con el actual Ejecutivo. Salieron los empresarios y ciudadanos, “esta mera es”. Le siguió una ex dirigente de un partido en decadencia, con mucha experiencia y perfil serio y estructurado, los empresarios y ciudadanos dicen “ándale, esta mera”. Después le sigue un exsecretario, ya en edad, derechista y con un perfil realmente deprimente (de acuerdo con su discurso) y los empresarios y ciudadanos le aplauden y hasta porras, diciéndole “tú mero”. Les siguen en la pasarela la ex jefa del centro de la república, a quien invitaron a comer y conversaron, los empresarios y ciudadanos “qué tal si, si es ella”, más vale tenerla de nuestro lado. Viene también el ex secretario de Relaciones Exteriores, los empresarios y ciudadanos le dan una bienvenida y dicen, bueno si ya está ganada por el partido en poder, por lo menos que sea el ”menos malo” y muchos hasta el apoyo abierto le dan. Y ahora que “surge” una candidata con un perfil de esfuerzo y trayectoria, los empresarios y los ciudadanos dicen “ándale, esta sí”.

Qué triste es ver a un país sin rumbo, pero más triste es ver a los ciudadanos “papaloteando” ante la desesperación de encontrar líderes que puedan dirigir a nuestro país. Se ve a un país como un velero sin rumbo, donde sopla, ahí voy, y mientras me mantenga a salvo, ahí estoy. Qué triste vernos envueltos en una indecisión por falta de una definición de rumbo como ciudadanos y como país. Qué daño tan grande le hemos hecho a nuestro país. En lugar de estar proponiendo y desarrollando líderes, estamos esperando a ver si nos “llega del cielo”. Qué daño tan grande, culturalmente hablando, está dejando como legado el Ejecutivo y qué aprendizaje tan malo estamos asimilando los ciudadanos.

email: antonio.rios@tec.mx , miembro de la Asociación de Editorialistas de Chihuahua

