Palabra o acción

La fuerza de las palabras es mucha, llegan para expresar algo que con toda la verdad que las respalda sacuden y despiertan, pero por otro lado confunden al oyente en un lapso donde todavía no comprueba si vienen de la autenticidad. Lanzar al aire compuestos de frases, cualquiera lo hace, pero no todos tienen la valentía de ser honestos.

Las palabras construyen o destruyen ¿Pero a qué le llamamos construir o destruir?

Se sugiere ¡Mide tus palabras! ¿Cuál es la unidad que mide una palabra? ¿Acaso hay una línea calificativa que recorre el camino desde la verdad hasta la mentira y desde ahí se acomoda qué tan verdadera o falsa es la palabra? ¡Las palabras no se miden, se catalogan! O son honestas o falsas, no puede haber términos medios. También está la manera de decirlas, esa emoción, ese énfasis que se le pone las hace adquirir características únicas de transparencia o falsedad.

Ahora vayámonos a las acciones, esas que pueden ser sigilosas, donde no se dice nada desde la boca, pero se expresa mucho desde los actos o la pasividad. Hay personas que quizá no hablan mucho, no se mueven, pero con lo que hacen o no hacen dicen más que en un discurso de horas. Los gestos y toda la expresión corporal también son mensajeros contundentes que se presentan fugaces o estacionados para reemplazar a la palabra con señales obvias que delatan respuestas.

La palabra se ha convertido en un tsunami, una ola gigantesca que nos llega constante. Nunca había habido tanta información derramada en las 24 horas del día. ¿Qué nos están diciendo? ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué creemos y basados en qué?

Tenemos un presidente que decidió hablar por hablar todos los días ¡Qué decisión tan desafortunada! Me recuerda situaciones sociales donde personas se sienten inseguras al estar calladas y en reuniones están a duro y dale con sus sonoras estupideces, pero el chiste es hablar ¿De qué? Pues de lo que sea y como sea, huir de uno mismo porque ahí no hay mucho.

La palabra también es arte, oímos o leemos pensamientos hermosísimos que nos transportan y nos deleitan con el ingenio de una expresión que tiene la fuerza de despertar múltiples sentimientos.

Si comparamos la fuerza de la palabra y la de las acciones, sin duda las acciones ganan, porque un bla bla bla continuo nunca le llegará a un acto. Decir no cuesta mucho trabajo ¡Pero hacer requiere de agallas!

Saturados de teorías espectaculares ¿Pero y la práctica de éstas? Abundan las recomendaciones, pero ¿quién recomienda y las practica?

Que ese discurso que ya empieza para seducir a los votantes nos motive a irnos a analizar las acciones que hablan por sí solas. Que la estupidez generacional de elección popular de hace seis años nos despierte hoy ante un poder que se presentó honesto y se fue revelando en lo contrario, desde actos familiares corruptos hasta obsesiones con agravios fuertes a la sociedad, a la democracia, a la madre naturaleza. Que entendamos que las acciones valen más que millones de palabras, y que ante la ineficiencia en el actuar ni un desplante diario de palabras puede esconder el lado oscuro y real de las acciones.

ROBERTA CORTAZAR B.