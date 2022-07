Palabras de despedida CDM

Por Francisco Navarro Pastrana

En esta ocasión decidí compartir con ustedes las palabras que tuve oportunidad de ofrecer para despedirme de mis amigos del Comité Directivo Municipal. Seguimos continuando.

Buenas tardes, amigas y amigos

En la vida todo tiene un comienzo y todo tiene un fin. Somos afortunados al saber que algo inicia, pero quizá somos más afortunados por saber, y sobre todo entender, cuando algo termina.

Hace tres años iniciamos los esfuerzos para alcanzar este comité. De aquel ejercicio destaco la madurez y el ánimo para construir que mostramos. Fue la capacidad de diálogo y el consenso lo que nos dio la pauta, primero para que todos llegáramos al comité, y fue esa misma capacidad y voluntad la que logró lo que hasta este momento hemos logrado.

Desde aquel tiempo lo teníamos muy claro y hoy, a punto de finalizar, puedo decirles convencido, que hicimos todo lo que estuvo en nuestras manos para hacer de este comité un comité plural en el que todos estuvieran representados, en el que todos tuvieran voz, un comité de todos, porque sigo creyendo que el PAN nos necesita A TODOS trabajando en un mismo sentido, hacia una misma dirección.

Quiero agradecer también el respeto que nuestras autoridades partidistas han mostrado en todo momento a las decisiones tomadas; así como también reconocer la disposición y el respeto con que se han conducido tanto la Gobernadora, como el Alcalde, para con un servidor y con este comité en general. Hemos tratado de estar a la altura y corresponder todo el apoyo brindado. Espero haya sido así.

También debo señalar que ante los errores u omisiones que se pudieron cometer, éstos los asumo con entera responsabilidad, pero deben saber que jamás se cometieron con dolo. En ese sentido, los aciertos y los éxitos que alcanzamos son el resultado del esfuerzo y trabajo que mostraron en todo momento los integrantes del Comité Directivo Municipal. El equipo que me acompañó nunca me dejó solo, al contrario, en todo momento han estado a mi lado y sin ellos, definitivamente todo lo que hemos construido no sería posible. Y desde luego debo agradecer a este órgano mayor por toda la disposición, voluntad y lealtad con la que se han conducido en todo momento. Aprovecho y hago un reconocimiento a todos y cada uno de ustedes.

Por supuesto no puedo dejar de mencionar a todas y todos los militantes. Son ellos los que hacen un PAN fuerte. Gracias a su entrega, a su lealtad, a su trabajo, tenemos el PAN que tenemos. El PAN es su militancia y una militancia tan fuerte como la nuestra, hace un PAN fuerte como este que tenemos. Muchas gracias siempre al panista de calle, al panista de a pie, siempre debe tener todo nuestro reconocimiento.

No pretendo extenderme más, sólo una última reflexión. Mencionaba al inicio de estas líneas que todo en la vida tiene un comienzo y un final y que, contrario a lo que pudiera parecer, somos afortunados aquellos que sabemos y entendemos cuándo van a terminar las cosas. Lo creo así porque nos da la oportunidad de valorar cada momento, de entender que lo que hacemos puede tener trascendencia y que en la vida, pero sobre todo en la vida política, ninguna situación es permanente, por tanto, el compromiso que se asume debe ser pleno, total, pues nuestra actividad puede impactar de manera positiva la vida de cientos, miles de personas. Lo que inicia, acaba, pero es lo que hacemos en ese ínter lo que determina si valió o no la pena el compromiso asumido y el esfuerzo y la entrega con que lo enfrentamos.

Nuevamente agradezco a todos el espacio y la oportunidad que me dieron de haber sido presidente del Comité Directivo Municipal en Chihuahua capital.

Muchas gracias.