PAN, PRI, PRD y organismos de la sociedad civil

Ante un mal tan grande como el que tenemos enfrente de todos los mexicanos, no debemos poner resistencia a caminar juntos con los que tradicionalmente han sido nuestros adversarios. Ya habrá tiempo después para platicar sobre nuestras diferencias.

Nunca habíamos tenido un gobierno tan nefasto, con todos los males que nunca hubiéramos imaginado, al mismo tiempo que desbarata proyectos excelentes para México, como el aeropuerto de la Ciudad de México, que convertiría a nuestro país en un punto de conexión mundial; varias plantas de energía eólica y solar, que son energía limpia, para proteger nuestro planeta y el futuro de nuestros hijos y nietos; la planta productora de cerveza Constelations Brand en Baja California y muchos otros proyectos que ya se cancelaron y que adicionalmente iban a generar miles de empleos, que mucha falta nos hacen, sobre todo ahora con la pandemia.

En cuanto al tema de salud, tan mal manejado, que la OMS públicamente ya le reclamó que no era un juego la pandemia, que lo tomara en serio. Empezando por ponerse un tapabocas que sirva como ejemplo para que la población lo use. No ha acrecentado las instalaciones de hospitales, médicos, enfermeras, etc. A las empresas no les ha dado un peso para apoyarlas a que no cierren, con la pérdida de empleos, como lo están haciendo todos los países. Tres millones de empleos perdidos. Más de cien mil muertos, y parece que no le importa.

Cancelar todos los fondos y fideicomisos para manejar él solito los miles de millones en mantener a sus votantes cautivos, y por eso su popularidad no baja, como debería, después de tanta barrabasada. Alguien que no está bien de su cabeza, con tantos miles de millones de pesos a su disposición, es un grave peligro para nuestro país.

Los cambios legales que ha hecho, a ciencia y paciencia de los diputados de Morena, que seguramente lo único que quieren es quedar bien con el jefe, porque además ellos están ganando un sueldo que muchos de ellos nunca habían soñado con tener. Realmente es obsceno lo que ganan los legisladores, sobre todo los que van sólo a levantar la mano a favor de todo lo que les ordenan.

Los últimos cambios legales al Banco de México y al Poder Judicial son para dar miedo, con la primera se quiere quedar con las reservas del banco, que es lo que nos da seguridad económica como país, sería el acabose económico. Con la segunda, tendrá el poder sobre la Suprema Corte de Justicia y podrá impedir que pasen reformas legales que no sean de su agrado, en caso de perder la Cámara de Diputados en la próxima elección del 2021, que con todo el dinero a su disposición va a ser difícil ganarle, por eso tenemos que dejar a un lado todas nuestras reticencias y llegar todos unidos.

La forma en que ha sembrado el odio entre mexicanos, ricos contra pobres, fifís contra chairos, neoliberales contra la 4T, todos aquellos que no están con él, por lo tanto están contra él. Odios que siembra y después va a cosechar tempestades y a los mexicanos en medio.

El peligro para México es que se convierta en una dictadura, donde perderíamos las libertades, para convertirnos en sus mascotas, como él mismo nos llamó en alguna ocasión, porque así nos ve.

PAN, PRI, PRD y la sociedad civil para acabar con este mal tan grave.