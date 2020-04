-PAN vs 4T, siguen dudas por La Boquilla -Prueba de fuego para la clase política

Un tema que muchos piden no se dé por enterrado, es la extraccióna o no de agua de la presa La Boquilla, ubicada en San Francisco de Conchos, luego de que el miércoles 25 de marzo Conagua ordenara la apertura de la misma al aumentar de 48 a 114 metros cúbicos por segundo de extracción, cantidad que duró hasta el jueves 26 por la tarde, luego de que ordenaran regresara a los 48 m3.

Varios actores, sobre todo del PAN, han externado su preocupación por la presunta apertura que se avecina, pues aseguran es inminente, por lo que han solicitado en repetidas ocasiones una mesa de diálogo con autoridades federales de la Conagua, sobre todo con la directora general, Blanca Jiménez; entre los albiazules que han ostentado la defensa del agua se encuentran Mario Mata y Jesús Valenciano, principalmente, en últimas semana se sumó el senador Gustavo Madero.

Por parte del Gobierno de México, únicamente han salido a declarar el delegado del Bienestar, Juan Carlos Loera, sin embargo más de uno se pregunta dónde se encuentra el director local de Conagua, que para ser sincero ahora mismo no recuerdo su nombre, y han quedado ambiguos tanto información como datos técnicos que deberían ser proporcionados por la dependencia federal, sin dejar de mencionar que se habla de poco más de 30 mil millones de pesos de pérdidas para la región centro sur del estado, en caso de concretarse esta acción.

A decir de los involucrados, debe existir un documento que valide jurídicamente la no extracción, ya que La Boquilla no fue construida para el pago del Tratado de Aguas Internacionales de 1944. En resumen, hacen falta dos acciones concretas: acuerdo en el que se garantice la no apertura de La Boquilla entre Conagua, Gobierno del Estado y usuarios de riego; y segundo, que la dependencia federal emita un informe técnico del estado que guardan las presas en Chihuahua y el aporte al pago del Tratado por parte de la entidad.





----





En próximos días la clase política del país, y aquí lo veremos en la entidad, tendrán que sortear un tema complicado para poder aportar y apoyar al plan emergente estatal presentado por Gobierno del Estado para combatir al Covid, pues entre los acuerdos y propuestas está la de reducirse el sueldo, al principio se habla en funcionarios de primer nivel, sin embargo, se les pedirá a más de uno que den la vida por la Patria.

Veamos de qué forma responden todos los políticos que se encuentran en activo, de los Poderes del Estado, pero también veamos si no conformes con su reducción les pedirán a sus subalternos que hagan lo propio, situación que a más de uno los tiene en la incertidumbre, no es lo mismo ganar entre 80 y 90 mil pesos al mes, que entre 10 y 20 mil pesos mensuales.

Por lo anterior, han surgido voces que solicitan se reduzcan otra serie de cuestiones, entre ellos los viáticos, la gasolina, celular, desayunos, comidas, y desde luego la eliminación de las plazas de los aviadores, que integran las filas de la “fuerza aérea burocrática”, a los que ahora se les piden den su vida, digo plaza, por la nación en tiempos de contingencia, veamos cómo concluye dicho plan.





Nos leemos la próxima semana, me interesaría conocer tu opinión, escríbeme a sgarcia@elheraldodechihuahua.com.mx.