Pan y reyes

Por Agustín Pérez Reynoso

De acuerdo al arzobispo Fulton J. Sheen, la gente habla más de la salud cuando se siente enferma y más de la libertad cuando está en peligro de perderla. Pensar en la carga de la responsabilidad del libre albedrío es lo que lleva a muchos a estar dispuestos a renunciar al gran don de la libertad. Nunca como en nuestros tiempos, frente a la encrucijada en la que hoy se encuentra México, próximas las elecciones de este año y de la Presidencia de la República en el 2024, será más evidente que al rehuir nuestra responsabilidad estaremos huyendo de nuestra libertad.

Ya sea por una falsa seguridad o una engañosa tranquilidad no podemos aceptar que alguien disponga, más allá de nuestra responsabilidad personal, de nuestro pensamiento y de las consecuencias de nuestras decisiones tomadas libremente. Es en las democracias donde la izquierda es más popular entre quienes buscan un alivio a sus ansiedades y a las tristes consecuencias de sus actos, ofreciéndoles un objetivo en el que se entremezclan el mito y la esclavitud mental, lo que explica la fácil rendición de los ánimos a las ideas totalitarias porque prometen pan.

Es imposible dejar de contrastar esta búsqueda de un dictador y un rey económico con el caso de Cristo cuando dio pan a las multitudes y éstas “quisieron hacerle rey”. Está en el corazón humano, cuando pierde el amor por lo espiritual, adorar a quienes le prometen el poder económico o le ofrecen satisfacer su estómago. No les interesa su doctrina pensando en el pecado, sino más bien, que Él se sometiera a ellos. Ni deseaban seguirle, sino que Él los siguiera. Pero no bastaba ser un rey terreno por la fuerza y supo señalar el error: “Me buscáis por haber comido y estar satisfechos”.

De la misma forma, un gobierno benefactor que compra votos con un populismo que es insostenible a largo plazo, no apoyan al gobernante con la parte pensante de su ser, sino con sus estómagos; no por razones morales, sino económicas; no para incentivar la competitividad y la iniciativa, sino para alimentar el conformismo y la indolencia. Cuando se aprecian más los panes que el poder que los multiplica, la humanidad aceptará cualquier rey si promete pan y prosperidad. Nuestras esperanzas y libertad se venden demasiado baratas al que alimenta el cuerpo, pero desnuda el alma.

El problema es éste: Todo el mundo se muere de hambre a causa de una creencia errónea, ya sea por precariedad económica, por un vacío aleatorio en su experiencia vital, por la cultura que le rodea, por no tener conocimientos especializados, por información errónea, presentada de manera astuta o pobremente estructurada. Pero si de política se trata, por lo pronto, deberemos de cuidarnos de los que niegan la libertad cuando dan harina a cambio de nuestro voto. No tardarán en expropiar a punta de bayoneta cualquier otra cosa como hicieron con Ferrosur. agusperezr@hotmail.com