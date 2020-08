Pandemia: profesores y alumnos

Mientras el aire azota sin piedad los árboles de una escuela primaria de la ciudad, unos padres de familia procuran información sobre las inscripciones. Se percibe nostalgia por la ausencia de los alumnos. En otros espacios como los pasillos, los patios de recreo, las aulas, el aire levanta nubes de polvo implorando el regreso de los pequeños. Al fondo, un periódico mural con temas de la primavera y elementos de historia de México.

Llega un profesor del plantel. Con voz apagada comenta: “Todo esto son pedazos de la esencia que impregnaba mi escuelita antes de que todo volara por los aires”. Esta, sin duda, es la voz de miles de docentes que deben ser tomados en cuenta porque son los que mejor conocen la problemática educativa, las carencias y desafíos del sistema de educación obligatoria, así como su material de trabajo y contexto específico en donde ejercen su profesión.

Les preocupan sus alumnos. Reflexionan acerca del tipo de formación que exige la impetuosa realidad y los cambios que deberán darse en las instituciones formadoras de docentes. Están conscientes de la inequidad, totalmente desnuda como efecto de la pandemia; saben de la situación frente al Covid-19 y las decisiones para el retorno a clases. Entienden la urgente necesidad de reinventar una escuela que considere, sí, los contenidos a impartir, pero también que impulse espacios emocionalmente estables en un ambiente virtual que olvida la necesidad de crear contextos cálidos y serenos, requisito indispensable para enseñar y aprender.

De la educación a distancia les inquieta el que no puedan interactuar con sus alumnos, abrazarlos y consolarlo si están tristes, porque a la escuela, sostienen, no se acude sólo a machetear libros y materias, van a aprender a vivir, a crecer y desarrollarse, a relacionarse unos con otros, a tener conflictos y a resolverlos. Ahora, dicen, “esa función igualadora se acabó, de la noche a la mañana nos quedamos atrapados en nuestras prisiones hogareñas”.

“En estos días no hemos escatimado esfuerzos, nos las ingeniamos para llegar a los alumnos, a los padres. Les apoyamos para que realicen sus tareas, sus trabajos de investigación, para que no se aburrieran, para que no fuera muy duro el encierro”. Y así ha sido, los docentes han reinventado y creado metodologías emergentes en una nueva realidad en donde tanto niños y jóvenes se están haciendo mayores a la fuerza.

Por esto y más los problemas educativos deben considerar que la escuela no es sólo contenidos. Es muchísimo más. Es una institución donde interactúan familias, alumnos, profesores y esta realidad exige ser encarada no con simples declaraciones mediáticas, sino con iniciativas en donde priven la libertad, flexibilidad y creatividad, además de que cualquier estrategia no puede ni debe dejar de lado a los docentes: su economía, su incertidumbre laboral, su capacitación, su familia, su estado de ánimo y desde luego su enorme experiencia como soldados de primera línea.