Pandemials, generación de nuevas realidades

Niños, jóvenes, adultos y viejos nos reuniremos en una nueva etiqueta generacional que nos dará el haber sido parte de esta pandemia mundial y los efectos de la misma. Un nuevo capítulo en la historia de la humanidad.





No nos estamos dando cuenta pero está comenzando un cambio evolutivo, uno que está rompiendo ideas ancestrales y paradigmas de la era moderna, pero además está desnudando a las personas en sus propios hogares. Y me refiero con desnudar al hecho de darte cuenta de muchas cosas que no veías por sentirlas normales y sacando sentimientos que tenemos retenidos o no sabiamos que existian. Todo esto sacará lo mejor y lo peor de las personas y de las sociedades.





La raza humana se creyó invencible, casi inmortal. Porque como individuos sabemos nuestras limitaciones y nuestras capacidades, pero siempre pensamos que existen un grupo de personas cientificas en otro pais que deben tener la solución a todo. Con esto, nos acabamos de dar cuenta que este virus nos rebasó a toda la humanidad. No podemos negar que hemos pensado: “Seguro ya tienen la vacuna”, “lo tienen que controlar rapido”, “Esto lo planeo alguien y tiene la solución”. Todo esto lo pensamos porque creemos que en la humanidad siempre alguien tendra la solucion y no es así.





Nos estamos dando cuenta que las grande soluciones a los problemas del planeta son colectivas y no individuales. Hoy nos estamos tratando de organizar como sociedad para que todos respetemos el acuerdo “Quédate en casa” el cual es la única solución posible, en este momento, que pueda controlar esta pandemia. La solución depende de las pequeñas acciones de todos, pero si hay individuos que no aporten, entonces no tendremos contención. Aquí es donde nos damos cuenta que la desigualdad, el calentamiento global, el racismo, la igualdad de género, etc; son problemas similares que se tienen que solucionar de forma colectiva con acciones individuales. Pero si nos creemos ajenos al problema y no aportamos, entonces se dificultará mucho el poder resolverlos.





Esto nos lleva a ver que nuestro sistema de organización como humanos tienen grandes aciertos pero también errores garrafales. Obama nos dijo en un video hace unos días: “nos dimos cuenta que los gobiernos importan, que la ciencia importa, que el estado de derecho importa, los líderes importan” lo anterior refiriéndose a las respuestas de los gobiernos ante la pandemia. Y es que ahora los países están viviendo la realidad de haber tenido buenos o malos gobiernos, buenas o malas inversiones, un presupuesto bueno o malo en ciencia y tecnología, etc. Estamos viendo resultados de decisiones gubernamentales que nunca se ven en el corto plazo sino hasta que llegan este tipo de hechos. Lo mismo pasa con los sistemas económicos que adoptamos y que han generado brechas de desigualdad que ahora nos dolerán a todas las personas, sin importar el nivel económico al que pertenezcamos.

Todos estos “veintes” que nos están cayendo como sociedad, van a generar ese gran cambio en la consciencia colectiva. lo que nos marcará como generación. Pero lo que más importa es el rumbo o respuesta que tengamos ante este punto de inflexión que inevitablemente llegará. Más nos vale hacerlo bien, sacrificar algunos privilegios para que a todas las personas les vaya mejor. Seamos una generación admirable para la historia y no una torpe que se siguió creyendo inmortal.