Pantalones al INE

El inquilino de palacio continúa usando diariamente las mañaneras para apoyar a su corcholata candidata a sucederlo y atacar ferozmente a la candidata del Frente Amplio por México (FAM), Xóchitl Gálvez, cometiendo varios delitos al hacerlo. Esta es una clara señal de que se sienten perdidos, de otra manera, no tendrían la necesidad de hacer semejante barbaridad.

Escuchaba en la radio una entrevista a un funcionario del INE, que no alcancé a escuchar su nombre, pero decía que el INE ha llamado la atención al presidente más de 20 veces, que inclusive lo han multado, pero que ni paga las multas, ni hace caso de dejar de parlotear todas las mañanas o como el mismo presidente le dijo al presidente Vicente Fox, cuando andaba él de candidato: “Ya cállate chachalaca”.

Todo lo que dijo y prometió cuando andaba en campaña no sólo no lo cumplió, sino que lo ha hecho peor, entre ellos y sin recato alguno, se ha convertido en el dirigente de Morena y aunque nunca se ha asumido como presidente, más bien ha seguido como en campaña de dirigente de su partido político, pero usando todos los recursos públicos. Nada más las puras mañaneras tienen un costo aproximado de $130 millones POR DÍA, es decir unos $35 mil millones al año, pero eso sí, no hay medicinas para los enfermos, ni para los niños con cáncer, no hay para guarderías, ni para desastres naturales, ni para cumplir con los estados en sus participaciones federales, que por ley les corresponden, porque desapareció el fondo para nivelación que era tan útil en estos casos.

Legalmente el INE tiene las facultades para aplicarle los medios de apremio al presidente o a cualquier persona que esté violentando el orden legal, en cuestiones electorales, como es el caso y si no obedece el individuo, pueden ordenar a las estaciones de televisión y de radio que dejen de transmitir las mañaneras y si éstas no hacen caso, pueden usar la fuerza pública para hacer valer sus órdenes, que en este último punto todos sabemos que este personaje le ha dado todo al Ejército, para precisamente tenerlo de su lado, pero en caso de desobedecer la orden del INE, pueden ser llamados a cuentas por un juez, por desacato. Pero parece que le han faltado pantalones al INE.

El inquilino de palacio federal, que se la ha pasado como turista de lujo, viviendo en un palacio, cuando había prometido que se quedaría a vivir en su departamento de Tlalpan humildemente, porque quería ayudar a los pobres primero, aunque la realidad es que, con sus ayudas a los adultos mayores y a los ninis, no los saca de pobres, al contrario, los hará cada vez más dependientes.

Este individuo, que ha venido destrozando el país, es como aquel que nos quiebra las piernas y luego nos regala unas muletas y tenemos que agradecerle.

Ya basta, el INE debe fajarse los pantalones y detener a este destructor de instituciones, antes que acabe con nosotros.