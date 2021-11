¿Papel mediático del PAN en San Lázaro?

Durante la discusión del Presupuesto Federal 2022 (PEF 2022), en la Cámara de Diputados se nos señaló, sobre todo a los diputados de Acción Nacional, de hacer solamente un papel mediático en redes sociales, para posicionar nuestra postura al respecto; nada más lejano de la realidad, pues si solamente fuera mediático no habríamos estado allí por cuatro días consecutivos, más de 50 horas desahogando las casi 2,000 reservas que las diferentes fuerzas políticas presentamos.

Durante esos cuatro días dimos la batalla por más presupuesto para México, y con mayor razón para nuestro estado, solicitando más recurso principalmente para salud, seguridad, reactivación económica, niñas, niños y adolescentes, mujeres, e infraestructura. Morena y sus aliados nos dejaron claro un rotundo NO a estas peticiones.

Según el PEF 2022, para Chihuahua hay un aumento de casi 6,000 millones de pesos con respecto a 2021, específicamente en el Ramo 33 (aportaciones) y Ramo 28 (participaciones); a pesar de conocer esto, nuestra tarea como legisladores era buscar más recursos para nuestro estado.

Sin embargo, este aumento está en el “pre-supuesto”, condicionado a la recaudación de impuestos federales; lo que como ya señalé antes, en una pasada colaboración con este medio, me parece que es imposible de lograr.

Por eso, Chihuahua y las demás entidades federativas, incluyendo los municipios, deberán ser muy inteligentes y disruptivos en la preparación de sus leyes de ingresos y presupuestos de egresos, deberán buscar más fuentes de financiamiento, incluso en bolsas internacionales, incentivar y crear condiciones para que lleguen mayores inversiones, ser eficientes en su gasto y hacer más con poco. Con la experiencia de nuestra gobernadora, en Chihuahua esto será una realidad.

Los índices económicos no advierten un mejor 2022 en cuanto a inversión y gasto, por lo que los gobiernos de los tres niveles deberán implementar medidas contracíclicas para evitar más cierre de negocios y con ello pérdida de empleos.

El escenario federal no es alentador, pues no hay en el gobierno federal, no existe, un solo rubro que se salve, todo han destruido con un supuesto combate a la corrupción; y digo supuesto, porque la Auditoría Superior de la Federación tiene más de 8,700 pliegos de observaciones y ha acreditado más de 176 mil millones de pesos de daño patrimonial en este gobierno.

Me gustaría pensar en un escenario más positivo, pero el comportamiento de Morena y sus aliados en la cámara no me hacen advertir que en lo próximo haya diálogo abierto, de construcción o reconstrucción del ambiente político para este y otros temas; aun así, deseo que las cosas mejoren y podamos avanzar para el bien de México. ¡VaPorMéxico!