Para no resolver un conflicto

"Cuando atrasamos la cosecha, los frutos se pudren, pero cuando atrasamos los problemas, no paran de crecer". (Paulo Coelho)

¿Cómo se resuelve un conflicto como el provocado bajo la bandera del tema del agua? No, así como lo están intentando resolver dudamos mucho que esto suceda. Alimentar la confrontación es el primer ingrediente para no darle solución a un conflicto.

Y es que el fondo del mismo no es el resolver el tema del Tratado “injusto” de Aguas que data de 1944 y que beneficia a nuestro país al recibir más agua de la que aportamos. Las aristas que constituyen la grave sequía que padecemos, la falta de apoyos al campo, el silencio y la desinformación en el tema, la injerencia de grupos de oposición que privilegian sus intereses a los de los productores y sobre todo el comportamiento del primer mandatario de estado que un día sí, y otro también alimenta la confrontación rompiendo con el tradicional manejo simulado de entendimiento con el gobierno federal; no abona a la solución del conflicto.

Para los productores es tiempo de lucha. Unos convencidos, otros arrastrados y algunos manipulados mantienen posiciones de combate, para los políticos que son muchos los involucrados la oportunidad de llevar agua a su molino es clara y contundente y no la desaprovechan, para el gobernador del estado es tiempo de llorar porque la federación le ha recortado los dineros, porque no lo escucha y no lo coloca en la palestra que busca desesperado y porque ve que la oportunidad de colocar a su amigo entrañable, senador y aspirante a la candidatura al gobierno del estado se le escapa de las manos.

Para nadie es noticia nueva que el conflicto escaló de una problemática real a la inmadurez política que privilegia los intereses personales y de grupo por sobre los intereses de los productores chihuahuenses.

El conflicto por el agua no se resolverá mientras la política perversa sea el argumento para la búsqueda de soluciones. Nos preguntamos, ¿qué será muy difícil encontrar profesionales, que alejados de la política, con fundamentos científicos y tecnológicos, sin intereses partidarios, con conocimiento sobre el tema, para que se sienten, estudien, analicen el problema, dialoguen y aporten soluciones que favorezcan todas las partes?

Eso significaría que productores, políticos y dirigentes sociales pusieran la razón de su lucha en este grupo institucional que alejado de intereses encontraran una solución al problema que los lleve a retomar el camino del trabajo, de la paz, de la justicia social y comprendiendo que la política perversa no es el camino para la solución de conflictos.

Correo: vicmedina@hotmail.com