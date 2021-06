¿Para qué ganar una elección?

En mis días de caminar y tocar puertas la pregunta era ¿ para que quiere ganar?, no es fácil contestar a la ciudadanía que no está inmersa en los tema políticos, es muy difícil trasmitir la desesperación que se siente al ver 499 compañeros diputados y muchos de ellos no atienden las convocatorias a reuniones de comisión, no atienden las convocatorias al pleno y su único fin es votar las iniciativas o acuerdos que se les señala, ya sea votar a favor o en contra, sin leerlos, sin estudiar y sin tener el mínimo conocimiento del tema y de las repercusiones en los ciudadanos.

Pero, el para que ganar, todos tendríamos que tener claro para que quiero ganar un puesto, una carrera, una competencia o un juegos, ¿para que quiero ganar?

Parece sencillas la pregunta pero si la hiciéramos a muchos que están en una competencia no sabrían que contestar, te contestan para ganar pero esa es una respuesta tan escueta como contestar para que sí.

Pero, lo que todos los que ganamos la elección este seis de junio, tenemos que tener muy claro, para que ganamos, tenemos que conocer la necesidades de los ciudadanos y enfocarnos en las prioridades y lo que si se puede lograr.

Hubo cientos de propuestas y muchas de ellas sin ningún fundamento, otras muy importantes pero fuera de la realidad, otras sin el más mínimo estudio de impacto económico o social.

También tenemos que tener claro que el voto es confianza en ti y en lo que puedes lograr, también el voto es esperanza y ahí es muy difícil fallar porque le robas la esperanza a la gente.

En lo personal yo gané para dar la lucha por mí tierra; por lograr más presupuesto para el campo, cubrir la necesidades básicas en seguridad y ahí no dejar de luchar ni un solo día, vi con desesperación el gran abandono en materia de salud y voy a luchar por mayores recurso para salud; no podemos dejar que el dinero de los mexicanos se vaya a obras que no son indispensables cuando los niños, las mujeres y los adultos mayores están muriendo por falta de medicamentos; por no tener instalaciones con los instrumentos necesarios para cuando menos realizar una cirugía. También no puedo olvidar un sin número de niños, que abrían las puertas de su casa solitos y con el celular en la mano, ellos no pueden estar en casa sin vigilancia, tenemos que poner nuestro empeño para que abran las escuelas, las estancias infantiles y las guarderías, tenemos que dar oportunidades a las madres para que aún que tengan que trabajar sus hijos estén en un lugar seguro.

Para que gané… gané para servir.