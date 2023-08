¿Para quién son los resultados en seguridad?

La estrategia de seguridad sí está dando resultados, pero ¿Para quién?

Como promesa de campaña el actual presidente de México prometía que la inseguridad terminaría en tres años, en 2019 y 2020, en diversos foros expresaba que en seis meses se verían resultados, se decía que el apoyo económico a jóvenes los alejaría de la delincuencia. Se nos dice, que las reuniones “diarias” del gabinete de seguridad, a la fecha más de mil reuniones, son una muestra de que el gobierno se preocupa por la seguridad de los mexicanos.

En septiembre y noviembre de 2022 se informaba que la política de abrazos, no balazos y las reuniones del presidente con el Gabinete de Seguridad del gobierno de México estaban dando resultados.

Hoy, a casi un año de que termine el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, su exitosa campaña de seguridad “abrazos no balazos” logró que al 24 de mayo de 2023 se superara la cifra récord de 156 mil 136 asesinatos de mexicanos contabilizados desde el 1° de diciembre de 2028, fecha de inicio de su gobierno, convirtiéndose en el gobierno con el mayor número de mexicanos asesinados.

Hoy, el presunto asesinato de cinco jóvenes oriundos de Lagos de Moreno, Jalisco, se suma al asesinato de los dos padres jesuitas y la masacre que sufrió la familia Lebarón en Chihuahua, las fosas de cuerpos en Colima, Veracruz, Guerrero, Michoacán, Guanajuato, Zacatecas, Chiapas, nos muestra nuevamente la cruda realidad que viven miles de poblados y cientos de ciudades en todo el país asolados por la violencia, el abandono de poblaciones, de hogares, por la amenaza real, tangible de la delincuencia. A nuestros niños, jóvenes, mujeres, ciudadanos no sólo hay que darles recursos económicos, sino protegerlos, responsabilidad en la que ha fallado el Estado mexicano, y en la que ha fallado el presidente, a él le interesa más hablar de corcholatas, de cómo van sus juguetes, el Tren Maya, Dos Bocas, el aeropuerto que no despega, de hacer que no escucha y bromear.

Me pregunto de qué sirven los cientos de miles de millones de pesos que se le han autorizado su gobierno para destinarlos a la seguridad pública, fue él quien decidió centralizar los recursos públicos en el Ejército y la Guardia Nacional, en dónde están los resultados.

Acaso, como lo expresaron funcionarios del gobierno americano respecto a que más del 35% del territorio mexicano está controlado por la delincuencia, será por eso que dice el presidente que su política sí dio resultados. Acaso el debilitamiento de las policías locales y la inacción de la Guardia Nacional es la verdadera política de seguridad, acaso por eso, negarse a recibir a las madres de los desaparecidos, o tal vez, no las recibe porque no son argentinas, no las recibe porque son mexicanas.