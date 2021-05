Para ti, que estás a punto de rendirte..

Por: Katherine Ramírez

Sé que estás cansado porque la escuela te exige mucho en las cargas de tareas y estudio, por el intento tan grande que haces por trabajar y emprender para mejorar tu situación económica, por cuidar tu salud física y mental, esto sin contar las demás obligaciones que tenemos día a día. Entiendo las ganas de rendirte porque en ocasiones sientes que no avanzas en el camino hacia cualquiera de tus sueños, porque se que te has preguntado si todo el esfuerzo que haces para lograr las cosas valdrá la pena. Además de que no faltan los comentarios que demeritan o minimizan todo lo que has logrado y que a pesar de tu mismo saberlo te hace sentir que no es suficiente.

Todo esto es la realidad de muchas personas que vamos en busca del éxito de nuestras metas. Pienso que si las cosas fueran fáciles, no valdrían la pena, porque nada mejor que la sensación de satisfacción de haber luchado tanto por nuestros ideales y que se hayan logrado.

Hoy nos encontramos en un tiempo difícil para todos, tuvimos un gran reto que enfrentar, una pandemia que nos cambió la vida por completo, que nos cerró puertas pero nos abrió un panorama para darnos cuenta que a pesar de los momentos más difíciles somos capaces de seguir dando guerra a nuestros sueños, desde pasar una materia difícil por medio de un ordenador, con las miles de dificultades que ello conlleva hasta poder llevar comida a nuestros hogares.

Hoy aprendí que todo pasa y que las experiencias nos hacen más fuertes, hoy deje unos minutos los montones de tareas y exámenes para escribirte, y para decirte que sé que tanto tú como yo estamos haciendo un esfuerzo para no rendirnos en cualquier cosa que le estemos dando todo de nosotros.

No dejemos que factores externos al camino del éxito nos hagan creer que no somos capaces, porque precisamente por eso es que estamos aquí ahora, también en ocasiones es bueno mirar hacia atrás y no para quedarnos estancados, si no para darnos cuenta de todo lo que hemos logrado gracias a nuestra perseverancia y que ello sea una motivación para salir adelante de cualquier dificultad que se nos presente.

Te deseo mucho éxito y felicidad en todo lo que decidas hacer, también te reitero que el camino no es fácil, pero que las satisfacción de no habernos rendido es para siempre.

