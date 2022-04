Parábola de Semana Santa de la 4ta Transformación

Por: Francisco Javier Pizarro Chávez

Literalmente la parábola es una narración breve y simbólica de la que se extrae una enseñanza moral, que Jesús explicaba en sus doctrinas con parábolas religiosas.

Social y políticamente, se asume como una curva abierta formada por dos líneas o ramas simétricas de un eje a distancia, que se contraponen y confrontan por el bien o el mal.

La Semana Santa es una parábola sumamente relevante para los católicos, dado que en esos días, se conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Inicia con el Domingo de Ramos –10 de abril—y termina con el Domingo de Pascua –17 de abril—de este año en nuestro país.

La consulta popular de la “revocación de mandato” de este domingo, social y políticamente, es la puerta de entrada de tres parábolas de la 4ta Transformación: apoyar la ratificación presidencial de Andrés Manuel López Obrador en los últimos tres años de su sexenio; consolidar las reformas constitucionales en proceso, que sus opositores daban por vencidas y, lo que es más trascendente, rescatar la democracia, la soberanía e independencia de nuestra nación.

Les describo el primer eje de la democracia participativa, a la que hizo referencia el presidente de la república el viernes pasado: “Es el interés del pueblo el que prevalece, no el de las cúpulas, porque eso es la democracia; el pueblo decide, el pueblo manda y el gobierno debe mandar obedeciendo, sirviendo al soberano que no es el rey ni la oligarquía, sino el pueblo”.

Rememoró que el 7 de abril de 2005 la Cámara de Diputados aprobó el desafuero de su Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, por órdenes del entonces presidente de la república, Vicente Fox, quien pactó con el presidente de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN), Mariano Azuela y el dirigente nacional del PRI, Roberto Madrazo, y ahora le reitera el cínico al presidente “terminas y te vas”

Y de pasada, señaló que en ese entonces Felipe Calderón fungía como secretario de Energía y desmanteló a la Comisión Federal de Electricidad y financió a empresas privadas de la energía eléctrica desde entonces.

Difundió al final un video en el que grabó y emitió un discurso a la Cámara de Diputados del PRI y PAN que lo desaforaron injusta e ilegalmente:

Les dijo a capela: “Ahora resulta que en el país de la impunidad, en el país del Fobaproa, de los Amigos de Fox, del Pemexgate y otros latrocinios cometidos, permitidos y solapados por lo que ahora me acusan y juzgan, a mí que me van a desaforar, me van a encarcelar, me van a despojar de mis derechos políticos, por haber intentado abrir una calle para comunicar un hospital”; les acusó abierta y literalmente.

“Ustedes me van a juzgar, pero no se olviden que todavía falta a ustedes y a mí nos juzgue la historia ¡Viva la dignidad!”. No se equivocó. La revocación del mandato que él promulgó a los ciudadanos indudablemente es un ejercicio histórico relevante, para el bien del país no de los partidos políticos y la oligarquía, sino del pueblo, que el INE desdeña.

Tan es así, que el consejero presidente de este órgano autónomo, Lorenzo Córdova Vianello, amagó el jueves 7 de abril de este año, paradójicamente con “anular la consulta de la revocación de mandato” por la presunta “violación de la veda electoral”, debido, según él y sus compinches, “a la intervención de los servidores públicos; la violación permanente de las normas que regulan la difusión de la propaganda gubernamental –supongo que se refiere a las políticas sociales, reformas constitucionales y austeridad financiera del presidente de la república, que aborda en las conferencias mañaneras--, lo que lo tiene con los pelos en punta.

Adelantó –ojo-- que “no entregará a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial (TEPJE) el resultado de la consulta del domingo (este día) sino un informe detallado de las condiciones en las que se realizó el proceso y las irregularidades para que puedan dictaminar e informar a los Poderes de la Unión”.

No sólo eso, también advirtió que “La Sala Superior tomará las decisiones correspondientes y ojalá la irresponsabilidad de los actores políticos, que de manera sistemática, reiterada, dolosa y abiertamente y descaradamente están violando la ley no traiga como consecuencia, eventualmente, que se decida anular por parte de la Sala Superior este proceso”.

En pocas palabras. Está sumamente molesto que la revocación de mandato abra la puerta de la Semana Santa de la 4ta Transformación y consolide la conciencia social de los ciudadanos, promueva la educación moral, la soberanía, la independencia y la auténtica democracia.

Veremos y diremos quién es quién y desde luego, quién gana y quién pierde.