Paro en el Poder Judicial Federal

El pasado lunes19 de agosto distintas instalaciones del Poder Judicial de nuestro país iniciaron una protesta contra la reforma al Poder Judicial del Presidente López Obrador. La sede del Consejo de la Judicatura amaneció con candados, cadenas y mantas que los trabajadores, ahí reunidos, que decidieron colocar para mostrar su inconformidad con esta iniciativa tan polémica como antidemocrática y regresiva.

La iniciativa de la que ya tanto se ha hablado y escrito es esa que pretende reformar al mencionado Poder para según esto acabar con la corrupción, con elecciones abiertas a la ciudadanía de jueces y magistrados, en lugar de investigarla y castigarla. Según el Presidente, los funcionarios que son votados, no son corruptos y, por si esto no fuera suficiente, a los interesados solo se les requerirá el título de licenciado en derecho para poder participar, con promedio general de 8 durante la carrera. Como se puede ver, según el Presidente la experiencia y los conocimientos no importan a la hora de decidir sobre el patrimonio o la libertad de una persona, lo que cuenta es la adicción al morenismo del participante.

Eso es sólo una parte de la reforma, la que más nos debiera preocupar a todas y a todos, pero en este caso, la protesta de los trabajadores no es solamente por las razones ya mencionadas, sino porque además no se respetan los derechos de las y los trabajadores de este Poder, esto de acuerdo a lo dicho por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación que señaló esta reforma no respeta las necesidades y derechos de los trabajadores pues “borra de un plumazo” la trayectoria y los esfuerzos de quienes buscan avanzar en la carrera judicial en México.

Dos días después, el 21, se sumaron a la protesta los Magistrados y Jueces de Distrito que después de la deliberación correspondiente decidieron sumarse a la protesta y paralizar la labor del Poder Judicial en nuestro país. El Presidente, ante esto, solo señaló que dichas protestas son ilegales. No deja de ser curioso que un hombre que se ha dedicado a violar la Ley sistemáticamente, ahora se duela y acuse ilegalidad.

Como se puede ver, esta protesta es de suma importancia en la defensa del Poder Judicial Federal. La República que conocemos está en juego, permitir el sometimiento de la Corte al Ejecutivo, que es precisamente lo que están buscando, acabará con el único contrapeso al ejercicio del poder del titular del Ejecutivo. Hay una preocupación muy grande y real sobre los alcances y las consecuencias de esta reforma, por eso, esta protesta de las y los trabajadores a la que ya se sumaron los Magistrado y Jueces del Poder Judicial de la Federación, es vital para la democracia mexicana. Yo la apoyo completamente.





Lic. Francisco “Paco” Navarro