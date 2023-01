Participación ciudadana: deseos para 2023

2022 fue un año un tanto gris para la participación ciudadana en nuestro estado, si bien, existieron acciones e iniciativas muy importantes, debemos ser conscientes que son muy pocas contrastadas con las características y contexto de nuestro estado, pues nuestra legislación en materia de participación ciudadana es de las más avanzadas en todo el país, lo que permite que muchas personas puedan activar los mecanismos de participación ciudadana y generar un cambio en su comunidad, no obstante la poca promoción y difusión de estos instrumentos nos ha llevado a que muy pocas personas echen mano de los mismos.

Este año hay mucho que esperar en materia de participación, la lista de deseos es larga, pero no imposible. Un aspecto muy importante que sin duda tiene que avanzar es la reglamentación a nivel municipal de los instrumentos de participación ciudadana, hoy en día son menos de 10 los municipios que cuentan con reglamentación en el estado, lo que impide que la ciudadanía pueda activar de alguna u otra forma estos mecanismos, esperamos que al menos el 50% de los municipios desarrollen sus reglamentos este año; otro de los puntos importantes que esperamos tengan un crecimiento son los presupuestos participativos, en el balance actual, encontramos que sólo 11 de los 67 municipios están implementando este instrumento, siendo una obligación para todos y cada uno de ellos el desarrollo de dicho instrumento, lo cual deja ver que posiblemente 56 municipios se encuentren actualmente frente a una falta administrativa, pues el simple incumplimiento de la ley puede catalogarse como una; los cabildos abiertos también dejan mucho que desear, pues lamentablemente sólo 13 municipios se encuentran implementándolo, no obstante, la esperanza no debe decaer, confiamos que 2023 sea un gran año para los habitantes del estado y que cuenten con cabildos abiertos en los que puedan incidir en los temas que les afectan a nivel municipal.

Como pueden ver los deseos no son imposibles y muchos conforman obligaciones que hoy en día deberían estar cumpliendo todas las administraciones municipales. Este año esperamos que exista un desarrollo sin precedentes para la participación ciudadana en nuestro estado, como lo hemos dicho en este espacio, ya contamos con la legislación que nos dota de las herramientas con las cuales podemos participar, no obstante, la promoción, difusión y tropicalización a través de los reglamentos de cada municipio es algo que debe avanzar y de lo cual estaremos muy pendientes.

Recordemos que la participación ciudadana es una vía para mejorar nuestras vidas, con la cual podemos transformar nuestra comunidad y ajustarla a nuestro gusto y necesidades.

Deseo que este 2023 más personas conozcan los instrumentos de participación ciudadana, que más cambios se generen a partir de la misma y que todas las administraciones municipales cumplan con la ley.





