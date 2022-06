Participación ciudadana, los reglamentos municipales

Existen diferentes tipos de normas en nuestro país, atendiendo a la clasificación jerárquica de las leyes vista desde una perspectiva muy general, y para efectos del presente texto, podríamos clasificarlas de la siguiente manera: constitución, leyes federales y tratados internacionales, constituciones estatales, leyes estatales, leyes municipales, reglamentos y bandos municipales. Sin embargo, son los reglamentos municipales los que formarán parte del análisis del presente texto.

Si bien, en nuestro estado contamos ya con una Ley de Participación Ciudadana que contiene las bases generales a partir de las cuales los gobiernos municipales deben trabajar para proteger y promover el derecho humano a participar, son los ayuntamientos los encargados de construir las paredes y el techo de la política participativa. Hoy en día sólo uno de los 67 municipios del estado cuenta con Reglamento de Participación Ciudadana en armonía con la ley estatal de la materia, y si bien, contar con un reglamento no es obligatorio para los municipios, tenemos el ejemplo del Municipio de Chihuahua, donde hemos podido observar que un reglamento ayuda a atender los contextos y situaciones a las que se enfrenta cada municipio en lo particular.

Un reglamento proporciona a las personas certeza jurídica al momento de ejercer su derecho a participar, es una manifestación de voluntad política para avanzar en materia de participación ciudadana. Pero seamos realistas, un reglamento por sí solo no es la solución, el Municipio de Cuauhtémoc es el claro ejemplo. Mediante redes sociales y a través de la página de Facebook de la regidora del Ayuntamiento de Cuauhtémoc Gabriela Isas Baeza hace un par de semanas pude tener conocimiento de que el Ayuntamiento de Cuauhtémoc aprobó el dictamen del Reglamento de Participación Ciudadana para su municipio, todo bien hasta aquí, no obstante, al momento de buscar el documento público del dictamen aprobado, me he dado cuenta que no hay un sitio web del Municipio de Cuauhtémoc donde las personas podamos obtener información y acceso a la labor de la administración municipal de dicho municipio. Pero bueno, ¿qué tienen que ver las peras con las manzanas? Aquí va lo más importante, la política participativa, debe ser transversal, es decir, no podemos tener los mejores reglamentos y jactarnos de ser un gobierno “participativo” si no contamos con los espacios mediante los cuales las personas podamos informarnos y consultar los diferentes instrumentos normativos de los cuales podemos hacer uso para ejercer nuestros derechos.

En pleno 2022, un gobierno que no cuente con un sitio web destinado a las y los ciudadanos no puede ser un gobierno participativo.

Los reglamentos de participación ciudadana deben ser cada vez más comunes, y deben ir acompañados de una perspectiva integral de las implicaciones de la participación ciudadana.

Como parte del Consejo Consultivo de Participación Ciudadana del estado y a título personal, hago un llamado a cada uno de los municipios para que se generen los instrumentos normativos que permitan a la ciudadanía ejercer su derecho a participar, volvamos al estado de Chihuahua un referente en materia de participación ciudadana.

Correo electrónico: Jorge.ahloz@gmail.com

Twitter: Jorge_hloz

Facebook: Jorgehlo

Instagram: Jorgehlo