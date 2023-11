Pasajes: Viaje por el Chihuahua de todos los tiempos

(Parte tres)





Por: Óscar A. Viramontes Olivas

En este segundo recorrido en los “pasajes” de las Crónicas Urbanas de Chihuahua, me encamino a otras de las plazas que durante muchos años le dieron identidad al viejo barrio del “Puerto de San Pedro” y que, por décadas, formó parte de uno de los sectores más pintorescos de la ciudad y en la actualidad, prácticamente ha desaparecido por la urbanización que ha experimentado el sector, con la instalación de locales comerciales y la “Ciudad Judicial” que se levanta imponente y moderna. Además, este sector se caracterizaba por la buena convivencia como todo barrio y que hoy sigue invadido por prostíbulos, drogadicción, inseguridad y delincuencia que, han proliferado en cada una de sus calles y callejones que no son muchos, quedando pocos vecinos que tienen que soportar todas estas calamidades de la “era moderna”. Ojalá la autoridad vaya eliminando toda esa “mancha” que afea al sector centro de la ciudad.

Nuestra Señora del Refugio, parroquia edificada por el padre Francisco Porras García en el barrio de la Obrera (Foto-APCUCh)

Retomando el tema específico de la plaza de ese sector, la cual, se construiría en un solar entre las calles 10ª y 12ª por la avenida del Árbol y Trías, la cual, sería bautizada con el nombre de “Plaza San Pedro” y a partir de la urbanización del barrio, se dejó el terreno para arreglar una plaza pública que por años llevaría el mismo nombre del sector. Sin embargo, para septiembre de 1895 el Ayuntamiento en su afán de renombrar las plazas y calles con héroes de la nación, tomaría la decisión de rebautizarla con el nombre de “Plaza Arteaga” en honor del general José María Arteaga, jefe del cuerpo del ejército del centro, quien fuera un destacado militar mexicano que combatiría en las guerras con los Estados Unidos, La Reforma y la intervención francesa; este militar, sería fusilado por los imperialistas en la ciudad de Uruapan, Michoacán, el 21 de octubre de 1865. Sin embargo, a pesar del cambio de nombre, los habitantes del sector defendieron el nombre, pues se sentían orgullosos de su barrio, por lo que se le siguió llamando plaza de “San Pedro”, lo mismo sucedió con la de Zaragoza que siempre le han nombrado “San Francisco”.

La plaza de San Pedro, después Arteaga y, siempre San Pedro, recibiría otra transformación que para muchos fue considerada como uno de los buenos atinos que se han tenido por las autoridades y la sociedad civil, fue la idea de desarrollar el proyecto de la elaboración de uno de los monumentos que para mí, son de los más simbólicos de la ciudad, este fue la del “Voceador”, obra monumental del genio de la escultura chihuahuense que a pesar de haber nacido en el estado de Durango, el gran artista don Ignacio Asúnsulo, quien desarrolló el proyecto con mucho cariño y donde según decía él, le palpitaba el corazón al saber que lo que estaba haciendo, representaba a esos héroes anónimos de las calles que llevan la noticia a todos los rincones de la ciudad.

El día para la develación de la estatua sería el 20 de septiembre de 1956, por lo que los días, semanas y meses empezaron a transcurrir hasta que el maestro Asúnsulo estaba listo al terminar su obra maestra. Los medios de comunicación anunciaban sobre el evento de la develación del tan importante monumento que sería en el barrio populoso del “Puerto de San Pedro” el 20 de noviembre a las 6:45 de la tarde y a esa hora, un importante grupo de gentes empezarían a llegar, incluyendo alumnos de algunas escuelas para estar presentes. Fue exactamente a las 7:30 de la tarde que sería descubierta la placa que estaba colocada en la base por el secretario general de Gobierno en representación del gobernador interino, el doctor Jesús Lozoya Solís.

Cambiando de ruta por las calles de la ciudad, nos trasladamos a la glorieta de la República Española, allá por los años setentas del siglo XX, cuando el tráfico no era tan molesto y abundante como nuestros días y, para todos aquellos que tenían que ir al hospital del ISSSTE (hoy Américas y Universidad) hacia el norte, desde el centro tenía uno que abordar el camión cuya ruta podía ser “Granjas” o “Panamericana” que lo dejaba en el enorme terreno baldío donde hoy se encuentra Soriana Universidad, ahí, muy cerca de la parada de autobús, estaba un cascarón de camión urbano de aquellos llamados “naranjas”, donde se vendían riquísimas hamburguesas, el llamado “Burger bus”, cuyo producto era una delicia de hamburguesa porque ésas si sabían a carne y estaban enormes.

Plaza San Pedro en el momento de la inauguración del monumento al “Voceador” el dos de septiembre de 1956 (Foto-APCUCh)

Los que llegamos a ir a ese puesto podíamos entrar al interior del mismo y disfrutarlas en una unidad modelo 1966 de los Transportes Urbanos y Semi-Urbanos de Chihuahua, los cuales, hoy en día ya desaparecieron. Posteriormente al salir de este original centro de comida, se encaminaba uno hacia enfrente donde siempre ha estado la clínica del ISSSTE y frente a ésta, estaba la agencia de autos “Productos Alemanes”, que hoy en día es “Centauro Automotriz” y contra esquina, la agencia de autos de Ford. Bueno, ante todo este recorrido, se encontraba en las avenidas Américas y Vallarta o Agustín Melgar, una glorieta que tal vez muchas personas ya no la recuerdan o por lo menos las nuevas generaciones no saben que existió y, me refiero a aquélla dedicada a la “República española” que ante la tranquilidad existente en esa zona urbana, ésta representaba una de las estructuras que estaban en las principales avenidas de mayor fluidez vehicular de aquellos tiempos de los (60 y 70), como la que representa la División del Norte en la avenida que lleva ese nombre y que cruza la avenida Universidad; la de Ángel Trías, en la Pascual Orozco y Universidad, las cuales estaban y no estorbaban para la circulación. Sin embargo, la enorme introducción de autos “chuecos” a las calles de Chihuahua originaría que el tráfico empezara a entorpecer dicha glorieta, por lo que la Dirección de Tránsito y el Municipio tuvieron que reubicarla en los terrenos de la Clínica del ISSSTE, a espaldas del busto de don Lázaro Cárdenas del Río, que es el nombre que lleva el actual hospital. Bueno, así pasan las cosas, ante la modernidad y los cambios.

Dándole vuelta a la página, nos vamos a recordar al padre Francisco Porras García, promotor del altruismo en Chihuahua, oficialmente, llegaría a tomar las riendas de su nuevo encargo en 1956 como párroco de Nuestra Señora del Refugio y gracias a su dedicación y carácter, algunos empezaron a dar cuenta de su fuerte personalidad que le permitió tener las fuerzas y agallas de ser uno de los sacerdotes más reconocidos por su dedicación en la construcción de templos y en la innovación con la que los hacía, además, de impulsar programas altruistas. Con su siempre sotana negra, caminaba de un lugar a otro, atendiendo actividades espirituales como bautizos, confesiones, unción de los enfermos, matrimonios y además, seguir colocando “piedra sobre piedra” para cumplir con el pedido de don Antonio Guízar y Valencia (obispo de Chihuahua) de rescatar al Refugio después de su derrumbe en 1955, por lo que no descansaba ni un momento. Gracias a su juventud y a la voluntad de Dios, Porritas, como le decían de cariño, lograría con los años edificar la parroquia caída y, el 2 de febrero de 1971, don Adalberto Almeida y Merino consagraría el templo parroquial; era sin duda, todo un sueño cumplido, pues para haber llegado a ese momento, el padre Porras había sentido “tentaciones” que, en ocasiones, lo debilitaron para no cumplir con esa misión. El cansancio, la salud, los momentos de titubeo y duda, las derrotas y caídas, todo eso amenazaron el desarrollo de los trabajos en la edificación de su amada “Refugio de Pecadores” pero en sí, gracias al carácter que lo caracterizó, pudo cumplir satisfactoriamente sus metas y además, no dejar a un lado la promesa que le hizo a don Antonio Guízar y Valencia de levantarlo desde las entrañas y, terminarlo como un símbolo de la promesa hecha por el prelado para que se acabara el conflicto de la persecución que la Iglesia Católica sufría en los años veinte y treinta en México y, particularmente, en el estado de Chihuahua, donde fue sacrificado el hoy santo Pedro de Jesús Maldonado.

