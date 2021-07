Pemex y su deuda de 100 mil millones de dólares

Las políticas comerciales que pretende poner en marcha la 4T, como el precio máximo al Gas LP antes de crear su propia empresa llamada Gas Bienestar, que funcionaría con subsidios; el cierre a las importaciones de petrolíferos por medio de empresas privadas, muchas de ellas con capital estadounidense, son sin duda el inicio de una crisis.

Hay claras violaciones al Tratado de Libre Comercio y el presidente López Obrador lo sabe, tiene la película muy clara. Fue advertido por el ex subsecretario para América del Norte y renegociador del T-MEC, Jesús Seade.

El Presidente olvida que Pemex tiene unos 100 mil millones de dólares en bonos de deuda que están en el mercado donde no tiene ningún control y se pueden convertir en un problema si continúa con sus proyectos tal como lo hace ahora.

Además, se viene una serie de regulaciones que obligan a Pemex a abandonar sus actuales políticas petroleras impulsadas por senadores demócratas de Estados Unidos buscan sancionar a las empresas que no reduzcan su huella de carbón.

En cinco años Pemex no tendrá capacidad de enfrentar este reto. La combinación de ser la empresa petrolera más endeudada del mundo, tener un plan de negocios basado en combustóleo, atacar la apertura comercial y proponer cambios que amenazan con expropiaciones indirectas más prácticas claramente violatorias de leyes y acuerdos firmados son un coctel explosivo que le puede reventar en la cara en cualquier momento al gobierno de la 4T.

Buzos

1.-El tema de los servicios médicos en Pemex se está convirtiendo en una pesadilla. Hay problemas fuertes en varias plazas donde los derechohabientes simplemente tienen que curarse con sus propios recursos. Resulta que están contratando médicos de manera directa con pagos de 50 mil pesos mensuales en lugar de un hospital o una clínica. Hay casos en manos de la auditoría interna como el de un nutriólogo que da dos consultas al mes o un pediatra al que le pagaron una consulta de un usuario de 49 años, así son las cosas en el servicio médico de Pemex subrogado. Todo esto lo tiene la auditoría interna porque las constantes denuncias y quejas provocaron el inicio de una investigación, ya que se tiene un gasto anual cercano a los 150 millones de pesos. El modus operandi que se tiene es que en lugar de contratar directamente a las instituciones médicas lo hacen por medio de un tercero que se llama “Salud a tu alcance”, que no tiene infraestructura hospitalaria propia, y es la que recibe los pagos que hace Pemex. Ha ocurrido que luego dejan de pagar a los hospitales, aunque Pemex ya les pagó a ellos y entonces se niega el servicio a las familias petroleras. El caso no es menor, porque lo mismo ocurre en el tema de las medicinas, ya que hay un desabasto generalizado y la gente compra su medicina y no se la pagan. La auditoría sigue en marcha, vamos a ver qué más encuentran.

2.-Nos dicen que en la CFE ya hay un nuevo sheriff para el caso de las empresas que quieren conseguir contratos de proveedores. En todo caso la recomendación que hacen es buscar el visto bueno de Julia Abdala ¿Será?