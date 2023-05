Pensamientos “moonshot”; ideas que cambiarán el mundo 

Antonio Ríos Ramírez





El término de “moonshot” viene utilizándose a partir del sueño imposible expresado por un expresidente de nuestro país vecino cuando declara el viaje a la Luna. Gran parte de los científicos y los civiles lo consideraron como inalcanzable o como una locura. Sin embargo logró motivar a la comunidad científica aeroespacial para lograrlo en un tiempo récord. De ahí en adelante a esas “locuras” o disrupciones para alcanzar un sueño se les ha bautizado como ”moonshot” o ideas disruptivas que cambian al mundo. Pensar que lo imposible, puede ser posible. En la historia podemos encontrar similitudes; en un momento alguien pensó en llegar al nuevo continente, alguien pensó en la electricidad, alguien pensó en el internet, alguien pensó en energías alternativas y así podemos pensar en muchas más.

Las limitantes de una sociedad, los límites del conocimiento, los límites de accesibilidad nos impiden pensar más allá del entorno, nos cierran el espectro y nos limitan los sueños. El mundo actual, su dinamismo y su complejidad nos invitan a romper el paradigma de lo imposible y a pensar en que es posible. Si te dicen “no se puede” ésta debe ser la mayor motivación para pensar cómo sí se puede, e ir tras eso. Consciente o inconscientemente limitamos nuestra mente a las herramientas, conocimientos y entorno en que vivimos, buscar motivación y pasión para hacer cosas que verdaderamente hagan diferencia en las personas, pocos se atreven a tener este tipo de pensamiento. También vale la pena comentar que no todos los “moonshoots” son de tecnología, porque también podemos ver “moonshots” sociales, ambientales, etc. El pensamiento “moonshot” contiene, un problema enorme que tiene tiempo en el entorno y no se ha solucionado, además tienen posibilidad de alcance global. Pensar en una solución radical, como si fuera salida de un cuento de ciencia ficción y finalmente tener una evidencia de que la solución pensada no es necesariamente “loca”, esto es, tiene aspectos base que pueden ser trabajados para su solución. En lugar de pensar en un tamaño de pastel y tomar una rebanada de un cierto tamaño, pensemos que el pastel puede ser mucho más grande y que la rebanada por lo tanto es mucho mayor. Repensar qué se hace y para qué se hace.

A nivel de nuestras organizaciones, el pensamiento “moonshot” es el sueño imposible y trabajar para que se materialice. El conformismo, la mediocridad, y el pensamiento “eso no lo puedo hacer” y justificamos por qué no, son las autolimitaciones que nos imponemos para alcanzar “moonshots”. Probablemente dirán que es fantasioso o que no es práctico, o que no es apegado al contexto actual, entonces, si tenemos esas palabras en nuestro pensamiento, admitamos primero que nos estamos autolimitando. Si con nuestro pensamiento “moonshot” se visualiza un trabajo exponencial de 10X y con los tradicional, mejora, 2X. Demos el beneficio de la duda al trabajar con pensamientos “moonshot” y alcanzar logros de mucho más de 2X. También, en la vida personal, es posible trabajar en ideas radicales que puedan cambiar nuestras vidas.

Si alguien pudo salir, ver la Luna y pensar, podemos llegar ahí, y llegamos, entonces nos daremos cuenta de que los sueños que parecieran imposibles, es posible alcanzarlos.

email: antonio.rios@tec.mx , miembro de la Asociación de Editorialistas de Chihuahua