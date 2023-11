Pensar siempre en la salud

En reuniones llego con la expectativa de tener una velada de convivencia y diversión, pero el tema que reina en varias, son las enfermedades y una visión de un futuro lleno de limitaciones físicas y mentales. Se siente una derrota anticipada ante la salud y vitalidad en la vejez, aclamando inconscientemente lo que todavía no es, pero el pensamiento es tan poderoso que el universo oye y concede ¡Ya hay que tener listo el andador, el bastón, la silla de ruedas! ¡Y cuando ya no nos acordemos de nada, a ver quién nos cuida! ¡Y los pañales y los múltiples medicamentos que seguramente inundarán el buró! Me lastimé, pero ya estoy vieja que más da, para que buscar alternativas de alivio, ya me acostumbré al dolor y la limitación, etc. así que interrumpo y sugiero que hablemos de otra cosa, y que pongamos nuestro pensamiento en el presente para disfrutar el momento y la salud AHORA.

La cultura de la enfermedad se fue tejiendo desde la mercadotecnia, inundan el mercado medicamentos para todo y se anuncian sin parar en muchos medios.

Por ningún motivo quiero criticar la noble profesión de la medicina y todos los logros científicos que alivian la enfermedad y salvan vidas, pero lo que si me queda claro es que para muchos médicos y farmacéuticas ya no somos pacientes, somos clientes y mucha labor del médico es recetar las novedades para ganar puntos farmacéuticos que dan atractivos privilegios. La farmacéuticas necesitan enfermos y los generan sin piedad.

Antes me gustaba ver Exatlón un programa de TV Azteca, pero los anuncios repetitivos y constantes me quitaron la inspiración, son una cascada de interrupciones con fines comerciales y muchos de estos anuncios son de medicamentos, así que mejor ni verlo.

Cuando nos informaron que las enfermedades que se sufren en una familia están en los genes de todos sus miembros, nos invitaron a otra programación ¡Es que mis papás tuvieron esto o aquello así que seguro yo lo desarrollaré también! Y las locuras empiezan a suceder como la de la actriz Angelina que decide quitarse los senos ¡Por si acaso!

El COVID fue sin duda un atentado contra la humanidad, los porques no los sabemos a ciencia cierta, pero desde los orígenes de soltar un virus manipulado o creado ¿Para qué? ¿Por qué? ¿De parte de quién? Y luego unas “vacunas” que resulta que no son vacunas.

¿Y qué nos queda hacer ante toda esta confusión y manipulación mediática y comercial?

Se puede hacer un enfoque hacia el propio organismo y desde el poderoso pensamiento afirmar que la intención de vacunarse fue cuidar la valiosa vida y que esos componentes que entraron al cuerpo fueron recibidos por el amor a esta existencia y el miedo que infundió la pandemia. Soltar toda la información de lo malo que puede pasar después de las “vacunas” y confiar en que todo está bien ¡Ya es un hecho que la “vacuna” está circulando en la sangre! Traumarse, o pensar en todo lo que puede pasar no ayuda nada, mejor dejarlo atrás y visualizar salud con la convicción que la podemos generar.

Tenemos un cerebro poderoso y un espíritu que está esperando que accedamos a su bondad, con solo cambiando un pensamiento negativo a un positivo, ya nos enfilamos a generar opciones de salud. Escuchar el cuerpo es el primer paso para examinar el origen de lo que nos aqueja. El cuerpo habla ¿Lo escuchas? La mente puede ser domada ¿Te animas? Tantas personas mayores disfrutando en salud ¿Por qué crees que no puedes ser una de ellas?

Piensa salud y la atraerás, piensa limitaciones y enfermedad y te las generarás.

ROBERTA CORTAZAR B.