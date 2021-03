Pérdida de Identidad

Mario Ramírez

Es difícil no ser romántico con el fútbol, es el primer amor de muchos y la relación más larga de otros. Mucho de este romanticismo va ligado con la identidad que este deporte lleva consigo, se crea un vínculo con escudos, cantos, figuras y colores. El fútbol es el deporte más popular del mundo y por ende es el más comercial también, por eso existe una inevitable y constante búsqueda de innovación que ha provocado que últimamente se haya hecho común algo que hasta hace unos años sonaba como una falta de respeto para la institución o selección: cambiar tus colores.

Una de las ideas de que una escuadra tenga sus colores tradicionales es que la afición, al obtener ese jersey e ir al estadio, este se pinte de los colores del equipo, mostrando un escenario motivante para los locales y uno imponente para la visita. Ver el estadio pintando por sus fans con los colores que le representan es de las cosas más significativas en cualquier deporte ¿cómo puede pasar eso ahora que cada temporada los equipos sacan uniformes de colores que no van relacionados con ellos? ¿El Real Madrid de rosa? ¿La Juventus de Turín de naranja? ¿El Club América de verde limón? no falta mucho para que los estadios parezcan un cereal por tanta variedad de colores que se verán en las gradas.

El último y más reciente ejemplo: ¿La selección Mexicana de negro con rosa? Apenas la semana pasada se presentó el nuevo uniforme que utilizará México en la próxima copa oro a celebrar este verano. Ni verde, ni blanco, ni rojo, negro con rosa. Escudándose bajo el pretexto de que es rosa mexicano, esta decisión arriesgada fue para “sorprender” al aficionado con algo llamativo y diferente, y en efecto la sorpresa se logró, pero de manera negativa, pues el repudio en redes sociales por la mayoría no se hizo esperar ¿Y cómo no? si están atentando contra la identidad que conocen. Diferente es el caso de naciones como Países Bajos e Italia, pues el color principal de sus uniformes no aparece en su bandera, en estos ejemplos el naranja y el azul respectivamente fueron elegidos como color protagónico desde un principio, por lo cual es aceptada a lo largo y ancho de sus países, se tomó una decisión inicial y se ha respetado desde entonces.

Es difícil no ser romántico con el fútbol, se remarca una historia que continuamente uno como aficionado está obligado a recordar y respetar, por supuesto que siempre habrá choque de opiniones, así como en este momento están chocando la innovación y la tradición. Escudos, cantos, figuras y colores, símbolos de la identidad en peligro de extinción. Traicionar lo que te ha construido desde un comienzo daña directamente los cimientos de esa identidad y esto aplica para absolutamente cualquier ámbito de la vida, ya sea como persona, como empresa o como equipo, la identidad es literalmente lo que nos define, es lo que arrastramos con nosotros a donde quiera que vayamos como si fuera una sombra, algo que no se puede fingir, copiar o comprar, algo que simplemente… es.