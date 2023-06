Perfil humano | La anulación del Plan B electoral

Por: Eduardo Fernández Armendáriz

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió invalidar las leyes electorales modificadas de acuerdo al Plan B que envió AMLO al Congreso y cuya mayoría las aprobó.

La primera parte de este paquete ya había sido rechazada antes por la Corte debido a que eran anticonstitucionales.

Ahora nueve ministros votaron en contra de estas leyes electorales no tanto por su contenido sino porque el procedimiento legislativo de su aprobación estuvo viciado y no cumplió con los requisitos legales respectivos.

Las dos únicas ministras que no estuvieron de acuerdo con este fallo son las afines al actual mandatario, una de ellas acusada de haber plagiado su tesis de la Licenciatura en Derecho.

En cambio el antiguo aliado de López Obrador, el ministro Arturo Zaldívar, estuvo en contra de sus propuestas electorales.

Era tal la sincronía entre ambos que AMLO propuso sin éxito que se prolongara la presidencia de Saldívar en la Corte.

Tal vez esta asociación entre los dos poderes se debía en buena parte a que Saldívar la jugaba con Olga Sánchez Cordero, ex ministra y ex secretaria de Gobernación en el actual gabinete presidencial.

Por cierto que la senadora morenista no se imaginaba que su puesto iba a ser ocupado primero por Adán Augusto López y después por María Luisa Alcalde.

En la segunda parte de su sexenio el actual presidente intentó llevar a cabo una reforma electoral que modificaba las reglas de las elecciones, así como la estructura del INE.

Ni las movilizaciones de organizaciones civiles en defensa del organismo electoral ni la firme postura de la oposición lo hicieron desistir, por lo que envió su iniciativa a la Cámara de Diputados.

Unidos por la alianza Va por México el PAN, PRI y PRD votaron en contra apoyados por Movimiento Ciudadano por lo que la propuesta presidencial no alcanzó la mayoría calificada y fue desechada.

AMLO no aceptó la derrota y aplicó lo que él nombró como el Plan B, o sea otras modificaciones a las leyes electorales, el cual envió de nuevo al Congreso federal.

En esta ocasión la mayoría de Morena y sus aliados aprobaron de inmediato la segunda parte del Plan B sin discutirlo y menos cumplir con los reglamentos legislativos.

Debido a ello la SCJN lo anuló, por lo que ahora los siguientes procesos electorales tendrán que regirse con las leyes como se encontraban antes de las fallidas propuestas presidenciales.

Después de embestir en contra de los ministros, a los que no baja de conservadores, López Obrador anunció que tenía un Plan C o sea ganar las elecciones del 2024 con la ventaja suficiente como para poder no sólo reestructurar al INE sino también al Poder Judicial.

La presión mediática y política que ha ejercido el jefe del Ejecutivo federal en contra de la Corte no le ha dado resultado, pues ésta se ha mantenido sin acatar sus reclamos y ha actuado en forma autónoma.

La SCJN, dependiente usualmente del presidente en turno, ahora ha demostrado su independencia como organismo rector del Poder Judicial.

Si la mayoría del Poder Legislativo obedece sin chistar las órdenes presidenciales, la mayoría de los ministros no lo hace y hasta ahora ha demostrado su autonomía como poder constitucional.

Los dimes y diretes de AMLO demuestran que se ha olvidado de la separación de poderes establecida en la Constitución, por lo que amaga con lograr cambiar al Poder Judicial, al cual considera corrupto.

No deja de ser histórico que la SCJN haya frenado el Plan B ejerciendo su función como garante de la aplicación de las leyes en el país, por lo que sólo resta desear que continúe siendo independiente a pesar de las presiones de los otros dos poderes.