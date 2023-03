Perfil humano | La SCJN y el Plan B de AMLO

Eduardo Fernández Armendáriz

Los cambios aprobados por los legisladores federales a la Ley Electoral no podrán ser aplicados por lo pronto pues el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Javier Laynez así lo decidió al aceptar la controversia constitucional del INE a tal reforma electoral.

El presidente López Obrador en la segunda mitad del sexenio envió la iniciativa para una reforma electoral constitucional, misma que no pudo ser convertida en ley al no contar con las dos terceras partes del Congreso federal, ya que la oposición no la aprobó. Ante ello el mandatario envió otra propuesta para reducir la estructura y funciones del INE a la que consideró como el Plan B, el cual en esta ocasión fue aprobado por la mayoría simple morenista.

Por considerar que estas modificaciones en buena parte eran anticonstitucionales el organismo electoral decidió impugnarlas ante la SCJN, la que tendrá hasta el mes de septiembre para que su Pleno decida si procede o no la petición del INE.

La reacción presidencial ante la decisión del ministro Laynez fue emprenderla una vez más en contra de la Corte acusando a sus integrantes de ser parte de la mafia en el poder.

La pretendida reforma del INE ha sido bastante criticada pues de acuerdo a especialistas en la materia pondría en riesgo el desarrollo de las próximas elecciones, sobre todo de la presidencial. No sólo los partidos opositores la han objetado sino también investigadores y organizaciones civiles, pues consideran que dañará al proceso electoral y por consiguiente a la democracia mexicana.

Lo extraño de esta iniciativa es que en la primera mitad de su gobierno AMLO la pudo llevar a cabo pues contaba con una mayoría parlamentaria calificada y sin embargo no lo hizo hasta ahora que ya no la tiene debido a las elecciones intermedias en las cuales la oposición recuperó algunas curules.

El asunto es que ahora López Obrador tiene un pleito abierto con la SCJN a la que ha denostado en diversas ocasiones en las que su fallo no le es favorable olvidando al parecer la división de poderes establecida en nuestro sistema político.

Ahora bien los ministros tendrán que revisar los polémicos cambios electorales tal vez empezando con el origen pues la iniciativa presidencial fue aprobada por los diputados el mismo día en que fue presentada por el secretario de Gobernación.

O sea que ni siquiera fue discutida previamente por los legisladores pese a contener reformas sustanciales a la Ley Electoral, por lo que se podría desechar en principio por parte de la Corte para que cumpla los mínimos principios democráticos.

Para que la pretendida reforma electoral sea rechazada requiere del voto de ocho de los once ministros que integran al máximo tribunal del país. AMLO cuenta al menos con dos ministros a favor, por lo que pretenderá convencer a otros dos para que voten a favor de su iniciativa y sea declarada constitucional.

La decisión que tome la SCJN debe ser ética y acorde a nuestras leyes, por lo que si algunas normas electorales no son constitucionales deberán ser corregidas, aunque ello ocasione una mayor animadversión presidencial para el Poder Judicial.