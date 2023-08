Perfil humano | Los precandidatos del FAM y las corcholatas

Eduardo Fernández Armendáriz

El Frente Amplio por México (FAM) acaba de seleccionar a los cuatro aspirantes para dirigirlo, aunque la intención real es que sea el candidato presidencial.

Los que cumplieron el requisito de reunir 150 mil firmas en 17 entidades federativas fueron Xóchitl Gálvez, Beatriz Paredes, Santiago Creel y Enrique de la Madrid.

La que obtuvo más firmas fue Xóchitl, la cual también es la más promocionada en los medios y las redes.

La designación de estos cuatro políticos es representativa de dos de los partidos políticos del FAM, el PAN y el PRI. Sin embargo dejaron fuera a los dos aspirantes del PRD, Miguel Mancera y Silvano Aureoles.

En apoyo a sus aspirantes la dirigencia del PRD se declaró en pausa hasta que los encargados de la selección justificaran el por qué no los admitieron.

Con el tres por ciento de intención de voto y sin gobernar ningún estado, el PRD no se podría dar el lujo de no continuar en el FAM.

Por su parte el partido Movimiento Ciudadano (MC) presentará su propio candidato presidencial, el cual podría ser Samuel García (gobernador de Nuevo León) o Luis Donaldo Colosio (alcalde de Monterrey).

En su gira por Nuevo León el presidente López Obrador “destapó” a estos dos políticos como buenas opciones para ser el candidato presidencial del MC.

Por ello se les podría llamar las “corcholatas naranjas”, pero con pocas posibilidades de que alguno de ellos pueda ser realmente competitivo pues este partido tiene una intención de voto del seis por ciento.

Los dos prospectos son jóvenes y relativamente nuevos en el escenario político. Colosio es más conocido por su apellido que por sus méritos y García podría ser popular en su estado pero no a nivel nacional.

Más bien parece ser una maniobra urdida por AMLO para restarle votos al candidato opositor, pues la competencia será reñida y se podría decidir con una pequeña diferencia.

En cuanto a los aspirantes de Morena y anexos, o sea las seis corcholatas que andan en campaña desde hace tiempo, poco o nada han aumentado sus bonos pues la aparición de Xóchitl les ha quitado la atención de los ciudadanos.

El problema que tienen es que no pueden criticar al actual gobierno federal ni a sus colegas competidores, mientras los precandidatos del FAM participarán en foros y debates entre ellos.

Como el supuesto coordinador de los comités de defensa de la 4T será designado de acuerdo a una encuesta nacional, quien sea el próximo candidato presidencial de Morena y anexos tendrá que contar con la simpatía de buena parte de los electores.

Si hace poco esto parecía sencillo ahora se les ha complicado con la estrategia urdida por el FAM, que no es otra que la usada por ellos mismos para intentar disfrazar sus campañas anticipadas.

Morena no puede acusar a sus opositores de no respetar los tiempos electorales ya que ellos no lo han hecho ni lo están haciendo con la promoción de sus corcholatas.

Este partido y el propio López Obrador no se recuperan aún del impulso popular de Xóchitl Gálvez, por lo que éste en sus mañaneras ha intentado sin éxito desprestigiarla acusándola de ser la candidata de los conservadores.

La senadora hidalguense lo demandó por violencia de género y en respuesta AMLO se victimizó ridículamente pues dijo ser atacado sin que se le considerara también ser defendido por su género.

Las precampañas del FAM y Morena culminarán con la designación de sus candidatos presidenciales en el siguiente mes y entonces iniciará la contienda formal para elegir a quien ocupará la Presidencia de la República.